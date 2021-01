La renuncia de la contrata vuelve a retrasar la obra del cuartel de Mieres

El Ministerio del Interior confía en que la construcción del nuevo cuartel pueda arrancan en breve. De hecho, siempre según las fuentes consultadas, la nueva adjudicataria ya ha realizado incluso el acta de replanteo, el último requisito técnico previo al inicio de los trabajos. La administración central apunta que las tareas podrán arrancan en cuanto estén solucionados todos los requerimientos relacionados con la tramitación de las licencias de obra. Todo indica que podría ser a lo largo de este mismo mes de enero, al menos, esas son las previsiones.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) había adjudicado la obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil a mediados de septiembre. Los trabajos debían ser desarrollados por la firma Obras Generales del Norte, que presentó un presupuesto de 3,53 millones de euros. Los planes iniciales del citado organismo dependiente del Ministerio del Interior era que los trabajos ya hubiesen empezado el pasado mes de abril. Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus dio al traste con la planificación. Tras retomar el proceso de licitación, parecía que por fin podrían comenzar los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses. De hecho, ya tenían licencia de obra y se estableció que las máquinas estarían ya funcionando a principios del pasado mes de diciembre.

La renuncia de la empresa adjudicataria ha conllevado un nuevo retraso, aunque todo indica que esta vez será menor. Un último obstáculo en una larga y accidentada tramitación. Y es que son muchos los vaivenes que han sacudido la actuación desde 2011. Tras el incumplimiento del compromiso inicial planteado a continuación del desalojo, el por entonces delegado del Gobierno de Asturias, Antonio Trevín, anunció en marzo de 2011 que las nuevas dependencias de la Benemérita no estaban garantizadas. “Temo que no tengan dinero siquiera para derribar el antiguo cuartel”. Así de rotundo se manifestó a finales de 2012 el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. No iba mal encaminado, aunque finalmente el viejo equipamiento se derribó a finales de 2015. A principios de 2016, al término de las labores de demolición, el por entonces delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, anunciaron que la ciudad tendría nuevo cuartel a lo largo del pasado año 2019.

Mismas condiciones

Si no hay nuevos contratiempos, el nuevo equipamiento de la Guardia Civil estará listo para inaugurarse a mediados de 2022. La empresa que ha asumido el contrato tras la renuncia de la adjudicataria ha aceptado las condiciones establecidas en la licitación original. El presupuesto, como ya ha quedado reflejado, es de 3,53 millones y el plazo de ejecución de año y medio.