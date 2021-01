Quinto, el ástur que sirvió a la Legión romana

El trabajo en el campamento se había hecho duro desde las kalendas apriles. Un guerrero ástur, comprado con 500 denarios -más de dos veces el stipendium de un auxiliar de legionario como yo-, avisó al centurión Flavio de que los ástures preparaban su ofensiva. Desde entonces trabajábamos día y noche en la construcción de un nuevo agger. “Con defendernos, será suficiente. Los guerreros ástures no tienen miedo, tampoco organización”, bramó Publio Carisio en su expedición al campamento de verano. Por mucha fuerza que hubiera en su voz y en las pisadas de sus cáligas, a mí la llegada del legado del emperador César Augusto me había hecho temer lo peor.

A mí y a todos los que conservábamos la capacidad de pensar más allá de lo que la Legio VI Victrix nos ordenaba. Los que antes éramos libres. Me llamo Quinto, auxiliar de los legionarios romanos. Nací Belenos -como el dios del sol- en un poblado ástur. Caí prisionero cuando los primeros legionarios construyeron el campamento y esa larga calzada romana, que llegaba a Noega. Una noche, quise robarles su dignidad llevándome el estandarte con un águila negra bordada. Ya nunca volví al poblado, ya no volví a ver a mi madre.

Me formaron como auxiliar de la legión. “De uno en uno, somos hombres. Juntos, somos una máquina de matar”, decía siempre Brutus. Formaba parte de mi cohorte, la que cada estío se movía a esos montes a vigilar la Asturias Transmontana para que fuera suya -sí, suya. Hace falta más que un escudo para sentirse romano-. Desde que habíamos empezado a mejorar la fortificación, solo podía hablar en el prandium (desayuno). El resto de la fuerza, se la llevaban las obras. Escuché la voz cascada del centurión. Me anunciaba que esa noche tendría que vigilar la calzada.

El campamento estaba en el mejor lugar posible para la vigilancia. Cuando hacía sol, desde la torre, se divisaba hasta Noega. Era imposible que un enemigo caminara por la calzada sin ser visto. Me gustaba la vigilancia en vela porque recordaba el poblado. Me acordaba de Ana, que tenía el pelo negro y una puntería que me hacía temblar. En el poblado ástur, también las mujeres servían para la guerra.

Las de Legio eran esposas y madres. Y en la cannaba, fuera del campamento, había meretrices. Los lupanares olían a mugre, a sudor y a pena. Procuraba pisarlos poco, aunque eran la única opción para legionarios y auxiliares. Si vas a hacer la guerra, no puedes ocuparte del amor. El sol caía y nos llamaron para la cena.

Sopa y vino agrio. A pesar de la confianza de Publio Carisio en nuestra supremacía, pese al ninguneo a los ástures, nada había sido igual desde su expedición al campamento. “Necesitarían 20.000 hombres bien formados para hacernos temblar. Ni los tienen ni están unidos”, nos dijo, tras hacernos formar. Pero había un brillo de duda en sus ojos, la duda que le había llevado hasta la Asturias Transmontana para darnos el stipendium en mano. En un gesto que a mí me pareció más de amenaza que de agradecimiento.

En la mano de Carisio pensaba esa noche, que cambiaría mi destino, mientras subía a la torre. Se hizo el silencio en el campamento. Un silencio que a mí siempre me abría un hueco en el estómago. Como si algo terrible fuera a pasar, aunque nada pasaba. Hasta ese día. A lo lejos, en el cordal de Carraceo, vi unas luces brillar. Pensé que era el cansancio de la vista. Pero fueron acercándose.

Cada vez más y más cerca. Lo suficiente para ver que era cientos de antorchas, sino miles. Y supe que tenía que avisar al centurión para que todos formaran. Pero recordé a Ana, el pelo negro y su puntería. Recordé a mi madre y las historias de Bodus, el dios de la guerra. Y aquel niño, corriendo descalzo, que era yo antes de las cáligas. Escuché el crepitar del fuego, ya casi rodeándome, y cerré los ojos. Si algo iba a arder, que fuera Roma.