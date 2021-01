El deterioro de una joya patrimonial: Los expertos exigen una intervención “urgente” en el sanatorio de Bustiello

A pesar de su participación en Icomos, Fernández Salinas afirmó que venía “a título personal”, señalando que “lo primero siempre es hacer un informe fundamentado, pero lo obvio tampoco hace falta explicarlo”, dando cuenta del estado que presenta la instalación. Para el Catedrático, “es obvio que no está en las condiciones adecuadas de mantenimiento, y no solo por lo que es lo que está más a la vista, el edificio, sino por todo lo que se está perdiendo, porque un edificio es un uso también, y por lo que significa para el paisaje”. El experto considera que “lo primero que hay que hacer es un plan de emergencia, plantearse una estrategia en distintos campos, no es solo hacer un proyecto sino evaluar cuáles son los elementos más frágiles y que están en riesgo de desaparición; y luego a partir de ahí, realizar un proyecto integral con todo el poblado de Bustiello, ya que no es una pieza aislada”. Así, propone “un proyecto específico para el propio edificio con actuaciones físicas, el proyecto arquitectónico en sí mismo, y luego un proyecto de usos, además de otro de todo el conjunto de Bustiello”.

También reclamó una intervención urgente Manuel Maurín Álvarez, quien afirmó que “tendríamos que ser conscientes en Asturias de la situación histórica en la que estamos, un proceso de transición a un nuevo modelo productivo energético y no se debe hacer arrasando los restos de esa historia industrial, esos vestigios deberían de ser utilizados como sustento, como base de impulso a la nueva etapa, tanto para el mantenimiento de las raíces como de la identidad de Asturias, pueden ser activos económicos importantes”.

Por ello, el profesor consideró que es “lamentable que veamos que, dentro de un conjunto de los más importantes herederos de esa historia y reconocidos a nivel nacional e internacional como es Bustiello, rehabilitado en los años 90, que después de eso una parte del mismo, como es el sanatorio, esté en estado de ruina”.

La tesis de una intervención urgente es compartida desde la plataforma ciudadana. Manuel Alberto Vicente Fernández, uno de sus miembros, dio cuenta ayer que los 20.000 euros consignados en el presupuesto regional para el sanatorio “son insuficiente, está bien que se haga un estudio, pero no nos podemos quedar en eso y que quede olvidado en un cajón”. La plataforma considera que el Principado “tiene medios, técnicos y dinero”, por lo que considera que habría que ir un paso más allá, además de buscarle un uso.

Tres años desde la declaración como Bien de Interés Cultural de todo el núcleo

Ya han pasado tres años desde la declaración del poblado minero de Bustiello como Bien de Interés Cultural (BIC). Una tramitación que engloba también a los cuarteles de Santa Bárbara, a la iglesia, a la mina Dos Amigos y al hospitalillo de la Sociedad Hullera Español. Sin embargo, es el sanatorio es que más urgencia parece tener a la hora de darle una salida, tal y como reclaman los propios vecinos, y los miembros de la plataforma ciudadana que, incluso, han propuesto varios usos para el edificio, una vez rehabilitado. Así, proponen una actuación de tipo museístico, un centro de cuidados paliativos y dos propuestas residenciales de marcada proyección social. Sin embargo, la decisión aquí corresponde al Principado, que es la entidad propietaria de estas instalaciones. El edificio del sanatorio data del año 1902. En su fachada principal cuenta con elementos modernistas. Forma parte del poblado minero, un conjunto construido entre 1890 y 1925 por la Sociedad Hullera Española (empresa minera del grupo industrial del Marqués de Comillas). Era un eje para la sociedad del poblado y fue incrementando su envergadura y sus servicios. La escuela de niñas se adosó al hospitalillo en 1921 y la farmacia en 1924. Es una pieza clave para comprender el “paternalismo industrial”. A finales de los años 90, el inmueble fue reformado por el Principado a través de una escuela taller de Arqueología Industrial, aunque después quedó abandonado a su suerte. En este tiempo ha sido objeto de robos y actos vandálicos. Casi todas las habitaciones del inmueble tienen pintadas y están desvencijadas. Hace unos años, el Principado realizó una serie de intervenciones para evitar su desplome, ya que había riesgo debido a su estado de abandono.