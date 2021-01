El gobierno de IU en Mieres ha aprobado en solitario, valiéndose de su holgada mayoría absoluta, los presupuestos para el año “más difícil”. Es la definición del vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, de un ejercicio que se prevé marcado por la pandemia del covid-19. Las cuentas ascienden a 37 millones de euros, de los que 3,2 millones son para inversión. Buena noticia tras años de “sequía” por la crisis económica. Aun así, el documento se llevó el voto en contra de la oposición. El PSOE lo resume así: “Gestión cero, credibilidad cero, proyectos cero”. Para el PP, son unas cuentas “continuistas y sin participación ciudadana”.

“Son unos Presupuestos de un año difícil. Hemos hecho un esfuerzo por el mantenimiento de servicios y por la inversión social, tan imprescindible en estos tiempos”, destacó el vicealcalde de Mieres. El municipio es el tercero de Asturias con mayor inversión en este ámbito. La inversión de 3,2 millones de euros es fundamentalmente para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Para la reparación y conservación de carreteras se reservan 550.000 euros, frente a 200.000 euros para ejecuciones subsidiarias -derribos de inmuebles en ruinas que a pesar de no ser de titularidad municipal suponen algún tipo de riesgo-.

La aprobación del presupuesto se suma a la modificación presupuestaria, aprobada hace unas semanas, para la inversión del remanente de tesorería. Casi otros tres millones que se destinarán a obras en todo el municipio, renovación de maquinaria y una nueva convocatoria de ayudas a los castigados sectores comercio y la hostelería local.

Presupuestos en tiempos muy difíciles. Y, para el PSOE, no están a la altura. La portavoz socialista, Gloria Muñoz, destacó que “el equipo de IU solo aporta 40.000 euros de las nuevas obras (del EDUSI), ya que el resto del dinero procede única y exclusivamente, de fondos europeos”. Criticó la “privatización de algunos de los servicios públicos” –en referencia a las externalización de limpieza y jardinería– y también en personal: “En total, durante los casi 10 años de gobierno de IU en Mieres, son ya unos 120 empleos los que se han perdido”, señaló. En cuanto a la inversión social para este ejercicio, “de la que tanto se jacta IU”, se refiere “a convenios de colaboración cofinanciados por el Principado de Asturias. No hay ni una sola política social que no tenga recursos de la Administración regional”.

Las críticas del PP cambian de tercio. El portavoz, Fernando Hernández, señaló que “han repetido los presupuestos de hace dos años, se han aprovechado del remanente. para anunciar inversiones”. En cuanto a los proyectos, “se quedan con el EDUSI, estirándolo a más no poder”. Así lo hizo constar en el Pleno, a lo que IU replicó que en todos los ayuntamientos van con retraso los proyectos europeos. “Mal de muchos, consuelo de tontos”, destacó el edil popular. Y cargó las tintas contra el alcalde, Aníbal Vázquez, al que acusó de “vivir en su burbuja de la mayoría absoluta”. “Está confinado socialmente, no conoce la realidad”, añadió. No ocultó que se siente “decepcionado”: “Eran mis primeros presupuestos como portavoz y no nos han dejado opinar”, concluyó.