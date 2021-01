Juan Antonio del Peño, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Aller, reclama la restauración de hórreo en Sopedraño (Cabañaquinta). “La estructura se encuentra en un estado de abandono total por parte del Principado”, afirmó. El Gobierno regional asumió su titularidad tras una expropiación para la construcción del Corredor del Aller.

“La Consejería de Educación y Cultura es consciente del estado en el que se encuentra y, a día de hoy, no ha hecho nada para conservarlo”, destacó el concejal del grupo mixto. Incumple, por tanto, “el régimen específico de protección de hórreos, paneras y cabazos”. “Si por parte del legislador no se cumple la ley, moralmente no tiene legitimidad para exigir al resto de propietarios que lo hagan”, añadió. La propuesta de Del Peño, presentada en la Comisión de Obras, pasa por reclamar su restauración al Principado y su posterior cesión al Ayuntamiento para darle un uso.