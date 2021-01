Los empresarios de Redes amenazan con protestas por el uso lúdico de los pantanos

González dio cuenta de toda la polémica que ha rondado al proyecto del uso lúdico del pantano en los últimos meses. “Primero que si Cadasa se desentiende del embarcadero, después que si hay compromiso con el Principado... están buscando una movilización, no queda otra, porque dicen que están apostando por el mundo rural, pero cada vez nos engañan más”. Pero la navegabilidad del pantano no es lo único que preocupa a los empresarios de Redes, también otras cuestiones como el acceso a internet o las redes móviles, donde el entorno de Redes “está tercermundista”. Y es que los móviles se quedan sin cobertura y no hay acceso a internet en todos los sitios. “Los ganaderos tienen que ir hasta Pola de Laviana para dar de baja al ganado cuando deberían poder hacerlo de forma telemática, pero es imposible”, subraya González. También apunta, sobre la instalación del cable, “que Sobrescobio tiene la obra hecha, pero no está enganchado; mientras que en Caso no hay nada, somos vecinos de segunda”. El empresario también aprovechó para demandar una máquina de limpieza en las zonas altas de Redes y evitar así que, con temporales como el que está asolando la región en los últimos días, “los pueblos se queden incomunicados, se podría haber solucionado si el Principado apostase más por este entorno”.

Actualmente, el proyecto del uso lúdico de Tanes ha quedado en manos del Consistorio casín, después de que Cadasa desistiese. El último trámite realizado por el Gobierno regional fue dar luz verde en marzo del pasado año a la autorización definitiva para navegar con embarcaciones sin motor en el pantano casín.

Para que el proyecto eche a andar falta hacer un proyecto del embarcadero, de un posible parking y de una zona de desinfección de las embarcaciones junto con el pliego de condiciones, si se saca a concurso la gestión del uso lúdico. Algo que desarrollará el Ayuntamiento de Caso, sin embargo, para llevar a cabo todo esto, hace falta una financiación. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial aseguró que apoyaría al Consistorio, aunque por el momento no se ha sustanciado en qué consistirá ese respaldo.

La enmienda parcial presentada por Podemos, que fue rechazada por el PSOE, Ciudadanos, IU y el portavoz de Foro, suponía una inversión de 25.000 euros que, sin duda, pondría algo de claridad en este proyecto, al desconocer cómo pretende el Principado apoyar al Caso en esta encomienda.

Por el momento, el alcalde Caso, Miguel Fernández, defiende que el embarcadero se instale en la zona de la colegiata de Tanes, donde además se encuentra el único terreno que bordea el pantano que no es o propiedad de Cadasa o de EDP. Esa parcela pertenece a la Iglesia. Además del embarcadero se tiene que habilitar una zona de desinfección para las embarcaciones, ya que hay que tener en cuenta que tienen que ser “cautivas”, es decir, que no pueden usarse en ningún otro lugar, para evitar la llegada de especies invasoras. Otra obra que se podría ejecutar dentro del nuevo proyecto para el embalse casín sería la ampliación del aparcamiento o una nueva zona de estacionamiento.