UGT acusa al gobierno de Mieres de mala gestión por la privatización del servicio de la limpieza

Los portavoces del sindicato señalaron que “el alcalde de Mieres anunció públicamente la privatización del servicio de limpieza y jardines del Ayuntamiento el pasado día 24 de diciembre y anteriormente a eso el día 23 los representantes sindicales solo habían recibido una escuetísima llamada en la que se anunciaba la intención del Consistorio de llevar a cabo la privatización”. En este sentido, desde FeSP-UGT apuntan que el gobierno local “aprovechó las fechas navideñas y la situación covid para actuar garantizándose la poca capacidad de maniobra”.

“Este equipo de gobierno va a transferir algo de todos los mierenses a manos privadas. Lo hace un equipo de gobierno que enarbola las siglas IU con un ideario político y programas electorales en que hay puntos tan importantes como la defensa de los servicios y el empleo público y que IU Mieres no ha aplicado en ningún momento”, indicaron desde el sindicato, para criticar que el gobierno local “remunicipalizó la piscina sin contratar personal, lo hizo desmantelando un servicio para dotar de trabajadores a otro”. Los portavoces de la central acusaron a IU en Mieres de aplicar “políticas neoliberales muy alejadas de políticas progresistas de las que tanto hablan, y con declaraciones de su coordinador federal, Alberto Garzón, diciendo que ‘Privatizar lo público es ser un corrupto’”.

Para el sindicato ugetista, el alcalde de Mieres “se escuda en estar atado de pies y manos en lo que a contratación de personal se refiere, se escuda en las tasas de reposición mínimas a las que se sometió a las administraciones en este país, pero lo que se le olvida mencionar es que había estrategias legales para reforzar, aunque fuera poco a poco, los servicios públicos y que en este Ayuntamiento, con él a la cabeza, no se ha hecho absolutamente nada”. En esa línea, agregaron que “sigue habiendo un porcentaje elevadísimo de interinidad laboral, no se ha hecho consolidación de empleo público, se han amortizado una gran cantidad de puestos de trabajo, se han aprobado ofertas públicas de empleo durante tres años que no han visto la luz porque no se han ofertado, no ha habido previsión de todas aquellas plazas que sabían que iban a necesitar”. Algo, que afirman desde el sindicato “no es culpa de los trabajadores de los servicios de limpieza y de jardines del Ayuntamiento de Mieres, es culpa de la nefasta gestión del gobierno”.