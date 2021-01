Un "poli bueno" de pega: buscan a un hombre que se hace pasar por agente para estafar a ancianos en Mieres

Los hechos tuvieron lugar en el casco urbano de Mieres y ya están siendo investigados por la Policía Nacional. La mujer estaba en su casa cuando llamaron a la puerta: “El hombre se identificó como policía judicial, aunque no enseñó ningún documento”, explicaron fuentes conocedoras del caso. El presunto estafador estuvo explicándole que “le habían quitado 500 euros de la cuenta bancaria, que se la habían ‘hackeado’, y que necesitaba el número de cuenta para poder anular todo esto”.

La mujer se extrañó y llamó a su hijo, que se puso al teléfono para hablar con el supuesto policía. Fue entonces cuando le advirtió de que “no le iba a dar ningún número de cuenta y que saliera de casa”.

El hijo de la víctima le advirtió de que no le daría el número de cuenta y le exigió que abandonara la casa

El hombre se resistía pero, cuando la mujer ya había conseguido acompañarlo hasta la puerta, le pidió ir al baño “y fue directamente”.

Una vez salió del baño, la mujer escuchó cómo se abría un cajón y fue a buscarlo. “Estaba en el salón y vio que tenía en la mano veinte euros” que la anciana había dejado en el reposabrazos del sofá. “Siempre deja dinero ahí para que pueda cogerlo su hijo cuando va a hacerle la compra”, explicaron.

La mujer, que no tenía ninguna duda de que ese dinero era suyo, le pidió “por favor” que se lo devolviera y saliera de la casa inmediatamente. “El hombre le dijo que los veinte euros eran suyos, que se le habían caído de la cartera”. Fue entonces cuando la anciana se dio cuenta de que en el descansillo de la escalera estaba la mujer que se encarga de la limpieza y le pidió ayuda. Entre las dos, consiguieron que dejara los veinte euros y que se fuera de la vivienda. No sin antes asegurar que “él es policía y que tiene ese dinero y más, que no le hacía ninguna falta coger nada”.

Fue un “susto” en toda regla para la víctima, que vivió momentos tensos porque el hombre no quería salir de la casa e insistía en el “hackeo” de la cuenta. Extremo que ha sido ya descartado: la cuenta bancaria de la anciana está intacta, es decir, no se ha producido ningún movimiento no autorizado. Ahora la Policía Nacional de la Comisaría de Mieres busca la colaboración ciudadana para dar cuanto antes con este presunto estafador. También hacen un llamamiento para que los mayores estén alerta. Según ha podido saber este diario, podría haber actuado en la zona rural del concejo y en otras zonas de la comarca del Caudal. La investigación para identificarlo está ya en marcha.