El Entrego, en el objetivo de Valentín Vega

Con ese nombre se conocía entonces a parte del entramado que formaba la parroquia de San Andrés de Linares y que, años más tarde, pasaría a llamarse El Entrego. Como ocurrió con Sotrondio, Rodríguez Calleja acabó editando un libro publicado hace sólo unas semanas con una selección de 881 fotos entre las 12.000 que se habían publicado en Facebook.

No fue una tarea fácil, pero sí satisfactoria, como explica el propio autor de la publicación, al señalar que, cuando acudió a la fototeca, “me comunicaron que la fotografía que pretendía buscar estaba dentro de los 75.000 negativos de Valentín Vega que tenían archivados, pero que era misión imposible encontrarla ya que los negativos no estaban digitalizados y no poseían personal suficiente para realizar dicha digitalización”. Así que se ofreció para escanear los carretes “con un obsoleto escáner de negativos que fue mi fiel compañero durante todo el año que me pasé allí”.

Durante ese trabajo, además de descubrir muchas fotos familiares de las que desconocía su existencia, “decidí seleccionar los negativos que iba digitalizando de acuerdo a los pueblos donde se había realizado la foto”. Descubrió que la mayoría de ellas eran del Valle del Nalón, concretamente de Ciaño-Santa Ana (12.000), La Güeria (1.000), Sotrondio (9.000), Blimea (3.000), Santa Bárbara (1.000), San Mamés (1.000), Laviana (2.000), El Condao-Santa Rita (2.000) y Langreo (700). Ante este descubrimiento, y con el permiso del Museo del Pueblo de Asturias, Rodríguez Calleja se enroló en el objetivo de que las imágenes también llegasen a las personas que estaban fotografiadas y sus herederos.

Así surgieron los grupos de Facebook donde se subieron las imágenes. Contó, además, con la ayuda de personas como Gloria Suárez en el caso de “Sotrondio, años 40”, con 1.200 miembros. Y de Josefina Fernández Zapico, en el de Ciaño-Santa Ana, que alcanzó los 1.400 miembros. Ambas mujeres capitanearon estos grupos para identificar las imágenes, siendo de una gran ayuda para el artífice de este trabajo.

La idea de sacar el libro de Ciaño-Santa Anta surgió, explica Rodríguez Calleja, tras la realización de dos proyecciones de fotos de Valentín Vega en la Casa de Cultura de El Entrego en 2018 y 2019. Allí acudieron un buen número de personas “que nos animaron a continuar la aventura y sacar a la luz , en forma de libro, las fotografías”. Entonces, de las 12.000 imágenes que había de lo que hoy es El Entrego, se habían conseguido identificar y numerar casi 4.000. Aquí el autor realizó una selección quedándose con 881 en las que se pueden ver, por ejemplo, las fiestas de La Laguna y la tradicional jira. También hay imágenes cotidianas o del trabajo en la minería, principal sustento de la mayoría de las familias que vivían allí.

Un libro “a la carta”, explica Rodríguez Calleja, porque sólo se editaron 500 ejemplares para aquellos que mostraron su deseo de tenerlo. No se encuentra a la venta. Eso sí, la concejalía de Cultura de San Martín del Rey Aurelio se hizo con cuarenta de ellos, con lo que sí se puede ver en las bibliotecas y otros centros culturales del concejo.