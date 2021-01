El comercio apela a la baja delincuencia para rechazar las cámaras de vigilancia

“Es cierto que una cámara de vigilancia puede ayudar en un momento dado a identificar la matrícula de un coche sospechoso, por ejemplo, pero la implantación de estos sistemas conlleva una tramitación compleja, teniendo que cumplirse unos requisitos de denuncias que en Mieres, por fortuna en este caso, posiblemente no alcanzamos a cumplir”, señalan las fuentes del gobierno local consultadas por este diario. Y abundan en la explicación: “Las cámaras de vigilancia no se puede instalar de manera arbitraria. Se requiere muchos informes sobre su ubicación y un permiso de la Delegación del Gobierno”.

La postura de los portavoces del comercio y la hostelería es coincidente con la de los gestores municipales. “Los datos que nos facilita la Delegación del Gobierno apuntan a que Mieres disfruta de unos muy bajos niveles de delincuencia y, salvo casos puntuales, no se percibe una sensación de inseguridad”, destaca Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes del Caudal. También destaca que hoy en día casi todos los negocios disponen de sus sistemas de alarma. “Son muchos los problemas que afectan ahora al sector, pero la seguridad no es algo que de momento resulte preocupante”, remarca Loli Olavarrieta. No obstante, puntualiza que “si la situación cambiara y hubiera un repunte de robos, entonces habría que plantearse iniciativa como las cámaras de vigilancia”.

Tanto el Ayuntamiento de Mieres como los comerciantes también coinciden en destacar el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad en el municipio: “Se percibe un alto compromiso por parte de los diferentes cuerpos”, destacan desde el ámbito político: “Siempre que hemos necesitado algo nos hemos sentido arropados y hay una permanente comunicación, subraya Olavarrieta.

El Ayuntamiento de Mieres no ha visto hasta ahora necesario abordar la instalación de cámaras de vigilancia en el casco urbano. En su momento la Policía Local anunció que se colocarían dispositivos de grabación y control en el entramado peatonal del entorno de la plaza de abastos. La actuación estaba encaminada principalmente a controlar el tráfico, pero su entrada en funcionamiento hubiera podido mejorar la seguridad en la zona.