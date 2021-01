El gobierno de Mieres replicó ayer al PSOE tras las críticas del principal partido de la oposición a la gestión municipal en el área de personal, acusando a IU de “empobrecer” el Ayuntamiento “desmantelando” servicios.

“La deriva del PSOE en Mieres le lleva a instalarse en la demagogia permanente. La sobreactuación de la portavoz socialista provoca perplejidad porque no tiene el menor reparo en mostrar públicamente su insolvencia. Ignora que en los últimos tres años hemos convocado el cien por cien de las plazas que nos permite la ley, se crearon varias bolsas de empleo, se apostó por los contratos relevos, los planes de empleo o se dotó por primera vez en la historia de una arquitecta municipal”, apuntó Ricardo González, secretario de política municipal de IU en Mieres. Y añadió: ”Pese a todas las dificultades, el gobierno de Aníbal Vázquez ha removido Roma con Santiago para reforzar los servicios públicos”. González pone sobre la mesa tres ejemplos: “Impidió la privatización de Emutsa que exigió Montoro, sacó al Ayuntamiento de la quiebra sin recurrir a un solo ERE y ha destinado casi un millón de euros para modernizar y mejorar los medios de los servicios municipales en los últimos años”.

Para el secretario de política municipal de IU, el PSOE “se empeña en negar la realidad, al igual que ha hecho en los últimos años en Mieres”. “Y la realidad es que el Ayuntamiento está atado de pies y manos por la tasa de reposición y que es necesario reorganizar los servicios municipales para dar respuesta a las demandas de los vecinos”. Asimismo, reprochó al PSOE su “falta de humildad en este asunto, sobre todo teniendo en cuenta su particular hoja de servicio en el concejo”. González remarcó que el PSOE, en los últimos doce años que gobernó Mieres, hasta 2011, no llevó a cabo ninguna oferta de empleo público. “Y es un hecho doblemente grave: en aquel periodo no había tasa de reposición y, además, fue una etapa de crecimiento económico. IU, al contrario, está convocando el cien por cien de las plazas que permite la ley”, señaló Ricardo González.

El gobierno de IU afirma estar comprometido con “unos servicios municipales eficaces y eficientes y para ello vamos a llevar a cabo una reorganización que nos permitirá dar mejor servicios a la ciudadanía”.