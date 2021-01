El Aniceto Sela necesita nuevas ventanas: “Los niños llevan mantas”

Desde el colegio recuerdan que en la actual situación sanitaria se necesita poder abrir y ventilar bien las aulas, “algo que resulta en algunos casos imposible, ya que las ventanas no abren o no cierran y las persianas están estropeadas, entre otras deficiencias”. La presidenta del AMPA, Susana García , subraya que las clases no se imparten en las condiciones adecuadas. “Esto hace que el poco calor que pueda acumularse en las clases se pierda totalmente por el estado de las ventanas, llevando a que los niños y niñas tengan que estar continuamente con abrigos y mantas en la clase”.

El colectivo apunta que ya habían advertido que esta situación empeoraría con la llegada del invierno y el frío, sin embargo, “no se ha tenido en cuenta dar una solución a este problema en los nuevos presupuestos, por lo que le solicitamos que recapaciten y que realicen una modificación presupuestaria que posibilite el cambio de las ventanas”.

Y es que en el presupuesto autonómico de este año sí están previstas otras actuaciones en el colegio, como obras en los baños o la colocación de una marquesina en la salida al patio que evitará que los escolares se mojen en las salidas al recreo. El AMPA invita a la consejera Carmen Suárez a visitar el centro.