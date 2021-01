La denuncia contra la alcaldesa de Riosa se hizo sin el respaldo del PSOE

Martínez deja ver aquí el enfrentamiento interno que existe dentro del PSOE de Riosa. “Hay una guerra entre ella –por Ana García– y yo, porque quise que arrancase el actual mandato de otra manera, no como el anterior, que sólo había polémica en los plenos y derivaban en un enfrentamiento entre los vecinos”, apunta. Y es que, como explica, “era exagerado, sobre todo en las redes sociales, y mi intención era calmar un poco las cosas, algo que también nos dejaron caer desde la FSA, pero ella siguió con sus argucias y ahora con que estoy apoyando a la alcaldesa”.

De hecho, hubo una moción de censura dentro de la agrupación socialista de Riosa –que actualmente está regida por una gestora– contra Casimiro Martínez, que ejercía como secretario general. “La moción era porque había discrepancias con la ejecutiva, en la que estaba ella también, y porque no convocaba asambleas, no porque estuviese apoyando a la alcaldesa, como está diciendo ahora”, apunta. Esta situación hizo que Martínez pensase dimitir “porque es una situación complicada y difícil de llevar, de hecho, ahora vamos a los plenos sin llevar los temas consensuados a pesar de que la otra concejala del PSOE está conmigo”.

Casimiro Martínez defiende que “he intentado cambiar completamente la cara del partido, meter gente nueva, joven y preparada, de hecho conseguí que se afiliase bastante juventud y que se constituyeran las juventudes socialistas de Riosa, pero como no me he dejado manejar, pues ha ido también contra mí”.

La edil Ana García presentó una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mieres al considerar que la Alcaldesa había incurrido en un posible delito de prevaricación ligado a varios procesos de adjudicación. Se trata tanto de la satisfacción de obras como de servicio. Sin embargo, Díaz, que ha recibido el apoyo de la dirección regional de IU, aseguró estar “tranquila” ya que “en ningún caso ha habido ninguna actuación ajena a los servicios de control y administrativos municipales, no hay nada delictivo en la gestión del Ayuntamiento de Riosa”.