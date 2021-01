El Partido Popular de Mieres mostró ayer su malestar porque el Ayuntamiento aún no haya pagado a los comerciantes y hosteleros afectados por el covid-19 las ayudas prometidas y ya aprobadas en Pleno. El gobierno local informó la semana pasada que las subvenciones a los solicitantes de esta prestación se pagarían en días, pero según aseguran los portavoces del grupo municipal del PP de Mieres, aún no se han abonado. Los populares exigen el pago inmediato de estas ayudas, que ascienden a 800.000 euros, y gracias a las cuales, los beneficiarios que tuvieron que cerrar durante el Estado de Alarma sus negocios recibirán 1.424 euros, por los 1.068 euros quienes no tuvieron que cerrar pero sí vieron afectada su actividad.

“Resulta vergonzante que los comerciantes y hosteleros del concejo no hayan percibido todavía las ayudas municipales aprobadas como compensación por el obligado cierre de sus negocios durante el confinamiento de marzo de 2020”, apuntaron los portavoces de la formación. “Consideramos que diez meses para aprobar, resolver y pagar las ayudas al comercio y la hostelería es un tiempo excesivo si tenemos en cuenta la situación que está sufriendo el sector servicios en el concejo”, agregaron, para puntualizar que “cuando realmente tendríamos que estar realizando ya toda la tramitación de una segunda tanda de ayudas ante lo vivido con la segunda ola y los efectos ya palpables de la tercera, el equipo de gobierno demuestra, una vez más, su incapacidad para gestionar incluso en los momentos de mayor necesidad”.

El Partido Popular de Mieres denunció que “llevamos meses de retrasos tanto en su aprobación como en su tramitación posterior, lo que no tiene justificación alguna, pues cuestiones tan relevantes deberían ser asumidas como urgentes y dotar al ayuntamiento de los medios necesarios para acortar todos los plazos posibles, cosa que no se ha hecho”. Como ejemplo pusieron a otro consistorio, el de Llanera, “que han sido capaces de ejecutar en este período de tiempo tres partidas de subvenciones para compensar los malos momentos que están pasando los hosteleros y comerciantes de su zona”.

Por ello, desde el Partido Popular mierense exigieron que “de forma inmediata se proceda al pago de las ayudas y se inicien los trámites de un nuevo expediente de ayudas para colaborar en el mantenimiento de la economía local ante la situación en que se encuentran muchos de los empresarios y autónomos de nuestro municipio”.