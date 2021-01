Los vecinos exigen una limpieza urgente: “Las calles de Mieres están asquerosas”

El portavoz del colectivo vecinal, que agrupa a casi todas las asociaciones del municipio, explicó que “actualmente, las calles de Mieres están hechas una asquerosidad”. Ese es el motivo que les ha llevado a reclamar una convocatoria urgente del Consejo de Sector vecinal para poner sobre la mesa de los responsables municipales “una situación que no se puede sostener más en el tiempo”. “Estamos muy sorprendidos de como se puede abandonar así una ciudad”, señaló Díaz Marentes, para agregar que aunque en los pueblos la dejadez en la limpieza también es notable, donde más se aprecia ese detalle es en el propio casco urbano”.

Uno de los principales problemas que observan los vecinos es el de los excrementos de las mascotas. “Está claro que no es culpa del Ayuntamiento que los dueños de perros no recojan sus heces de la calle, pero sí que tiene responsabilidad tanto en el control para que esto no ocurra, como después en la retirada de estos restos”, señaló el portavoz vecinal. Como ejemplo, hay calles de Mieres en las que los restos dejados por las mascotas han permanecido más de una semana sobre la vía pública en las inmediaciones de centros escolares. “A la sociedad parece que no se la puede reeducar, salvo con sanciones, pero más allá de eso, el resto de ciudadanos que se comportan bien y pagan sus impuestos también deben de recibir el servicio de limpieza y tener las calles en condiciones”, manifestó Díaz Marentes.

Pero la “dejadez” va más allá del problema con los excrementos caninos. “Las calles se ven sucias, las aceras, basura sin recoger...”, señala el portavoz vecinal que confiesa que “cada vez que bajo al casco urbano de Mieres me cabreo porque es sonrojante”. “Tenemos una ciudad muy bonita y es una pena que esté hecha una porquería”, dijo el portavoz vecinal.

La soluciones, para Díaz Marentes, pasan por poner a la limpieza del concejo como una prioridad e incluso, apostilló, como “un servicio de urgencia”. “No vale solamente con que hayan dado el paso de privatizar el servicio, sino que una vez que lo haces, y que además levanta toda la polémica que levanta, ponlo en marcha de forma inmediata”, indicó. “Necesitamos urgentemente un plan que choque para adecentar al completo todo el concejo, pero especialmente el casco urbano, que es donde más se nota la suciedad y el abandono”, indicó el responsable de la Agrupación Vecinal de Mieres, que también añadió que no vale solo con una limpieza general: “Luego hay que mantener todo eso, en el día a día”.

Brigada rural

Tampoco se olvidó Díaz Marentes del extrarradio. “Aprovechando que se va a externalizar el servicio de limpieza, el personal municipal de este departamento debería de utilizarse para crear una brigada rural, que era también un compromiso del actual equipo de Gobierno en su momento”, aseguró el portavoz vecinal. Esta brigada, apostilló, debería de encargarse del mantenimiento de la limpieza en los pueblos.

“Resulta cuanto menos curioso que en un periodo en el que estamos, cuando se exige a todo el mundo que desinfecte, que limpie, el lavado de manos constante, y otras medidas de este tipo, la limpieza por parte de la administración local sea mínima”, indicó Díaz Marentes, que agregó que “y eso que ahora, hay menos gente en las calles por las restricciones”.