Los viajeros reniegan del soterramiento y reclaman trenes semidirectos con Gijón

El portavoz de “Asturias al tren” asegura que “no es que no apoyemos el soterramiento de Langreo, no apoyamos ningún soterramiento por los problemas que acarrea”. En su opinión, la única forma de mejorar la línea “es una reforma horaria que atraiga a pasajeros, tal y como hemos propuesto, pero se oponen tajantemente tanto el presidente del Principado, Adrián Barbón, como el PSOE”. La plataforma entregó una propuesta de modificación de horarios en marzo del año pasado que pretendía que el recorrido que actualmente se hace en una hora y quince minutos pasase a cincuenta y cinco minutos, con algunos servicios semidirectos. “Pero no quieren hacer una reforma horaria, es incómodo para ellos”, resalta.

“El soterramiento no supone ningún beneficio para la línea férrea, es una mera especulación urbanística”. Carlos García - Portavoz "Asturias al tren"

Sobre el soterramiento de las vías de Feve en Langreo, indicó que “no beneficia al ferrocarril, sino al entorno de Langreo . Y a costa de perjudicar al propio tren”. La línea tiene una tercera parte de los viajeros que alcanzó a principios de siglo y muchas de las estaciones se encuentran en mal estado, como denuncian los propios usuarios. Un ejemplo de esta degradación y de la falta de inversión es la estación de tren de Feve en La Felguera: el exterior está deteriorado, con pintadas y suciedad Y los baños están completamente destrozados.

Mientras se dan las críticas por parte de los viajeros, el la culminación del soterramiento (con la instalación de las vías y la urbanización de los terrenos liberados) sigue enquistada en los despachos. El convenio tendrá que ser aprobado otra vez por el Ayuntamiento, el Principado y el Consejo de Administración del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). El texto, cuya firma fue autorizada por el Consejo de Ministros a finales del año pasado, precisará de nuevo del visto bueno de las tres administraciones que lo suscribirán, dado que sufrió algunas modificaciones a instancias del Ministerio de Hacienda durante la tramitación de su autorización. De este modo, será el sexto documento, entre los borradores del convenio original modificados y los del nuevo texto que se elaboraron, que sea ratificado por el Ayuntamiento en dos años. La última vez fue en junio del pasado ejercicio. En aquella ocasión el ejecutivo municipal encargó un informe jurídico a los técnicos municipales que determinase si era necesario analizarlo en el Pleno, dado que los cambios realizados no modificaban el sentido del documento, al reajustarse las anualidades previstas por no haber podido empezar la obra en los plazos previstos. Ahora, podría ser necesario convocar una nueva sesión plenaria para aprobar de nuevo el convenio.

Una vez sea aprobado el texto por el Adif y ratificado por las administraciones regional y local, se podrá suscribir el convenio y se podrá iniciar la ejecución de los trabajos, algo que se espera pueda llevarse a cabo a lo largo del presente ejercicio.