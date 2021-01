Los vecinos reclaman “policías de barrio” en Mieres ante el aumento de las estafas

Falsos revisores del suministro del gas, presuntos profesionales de compañías eléctricas, ventas “abusivas” a domicilio… Y la última estafa, que ha puesto en vilo a vecinos y cuerpos de seguridad: un hombre se hace pasar por agente de la Policía Nacional y pide a los mayores del municipio su número de cuenta. Ocurrió hace unos días en el centro de la villa, cuando este presunto estafador picó al timbre de una anciana y le reclamó su número de cuenta porque “había sido hackeada”. Afortunadamente, la mujer llamó a su hijo y el hombre se fue de la casa sin nada.

“En este caso terminó bien, pero casi nunca es así”, aseguró Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres. El representante vecinal llamó la atención sobre la “soledad” de muchas de las personas mayores que viven en el municipio. “Hay muchas personas que, mientras se valen por sí mismas, no van a residencias y siguen viviendo solas en casa”. “En ocasiones los hijos no están cerca y los ven poco, situación más frecuente desde la crisis sanitaria del coronavirus. Y ahora nos hemos encontrado con una problemática que no deja de crecer”, añadió Díaz Marentes.

Timos y estafas son cada vez más frecuentes. “En los últimos meses se han incrementado”, reconoció el representante vecinal. “En la última reunión con la delegada del Gobierno le pedimos recuperar la figura de la policía de proximidad”, explicó. Se trata de agentes que patrullan los barrios en motos, en ocasiones forman parte de la vida vecinal de los pueblos: “Esto dio buenos resultados en algunas localidades, como en Ujo”, afirmó Díaz. La iniciativa tuvo una acogida tibia. Según el presidente de la agrupación vecinal, “desde la Delegación de Gobierno se nos dijo que no había recursos humanos suficientes. Aunque, con la situación que estamos viviendo, esta figura nos parece imprescindible”, concluyó.