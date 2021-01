Los comerciantes piden participar en la gestión del futuro recinto ferial de Langreo

Tamargo considera que el desarrollo del nuevo recinto ferial “llega tarde, ya que llevamos más de dos décadas solicitándolo porque no cabe duda de que generará actividad económica en el concejo, ya que se podrán realizar eventos que hasta ahora no eran posibles y atraer a gente nueva”. Asimismo, su puesta en marcha supondrá “un importante ahorro económico para organizaciones como la nuestra que realizamos muchos eventos a lo largo del año y suponen un importante desembolso. De hecho, hay actividades que no podemos hacer por el coste que tienen”.

De momento, en Acoivan desconocen los planes que el Ayuntamiento de Langreo tiene para el nuevo recinto ferial. “Desconocemos el proyecto definitivo y tampoco nos han comentado nada sobre la gestión”, resaltó, destacando que la entidad sí puede ayudar al Consistorio en este campo. No asumiendo la gestión, “porque tendrá que ser una cuestión municipal, pero sí podemos asesorar sobre proyectos o demás iniciativas. Sería lo normal, como también pueden tomar partido otras organizaciones”.

"Tenemos conocimiento del mercado y nuestra labor desinteresada podría ayudar en gran medida”. Marcelino Tamargo - Presidente de Acoiván

Eso sí, la entidad que encabeza Marcelino Tamargo pretende “que nos tengan en cuenta. Tenemos un conocimiento del mercado y podemos colaborar con el Ayuntamiento, lo que seguro redundaría en una potenciación del sector, teniendo en cuenta además que la situación económica de Langreo no es nada buena. Por eso hace falta que el recinto ferial de Talleres del Conde se ponga ya en marcha”.

La entrada en funcionamiento del nuevo recinto ferial no se prevé hasta el verano de 2023. El proyecto, que será financiado íntegramente con fondos mineros, está a la espera de la firma de los convenios que permitirán iniciar los trabajos. Habrá que hacer primero una descontaminación de los terrenos, que tendrá un coste de 162.000 euros y ejecutará el Principado. Después se rehabilitarán las naves y se construirán los accesos, con 3,2 y 2,6 millones de euros, respectivamente.

Certámenes

Aunque no hay un plan concreto para el recinto ferial de Talleres del Conde, sí se estima que estas instalaciones acogerán todas aquellas actividades que hasta ahora se realizaban en carpas que había que comprar o alquilar. Aquí se enmarcan certámenes como Langreo Natural, la feria ganadera que se llevaba a cabo en el aparcamiento de la estación de autobuses de Langreo Centro o Expoenergía, que también tenía lugar en este mismo espacio. También el Festival Internacional de Cerveza Artesano de Llangréu (Fical), que incluía conciertos, que se podrán también realizar en estas instalaciones.

Junto a la iniciativa municipal, el recinto también estará disponible para propuestas en el ámbito privado. Para este fin se lanzarán una serie de tasas que permitirán alquilar el espacio y organizar certámenes. El recinto ferial contará con una zona de despachos y pequeñas oficinas que podrán utilizarse para reuniones de negocios.