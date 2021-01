“Los vecinos de Riosa no se merecen esto. Mis concejales no se lo merecen. Y debo decir que ni yo ni mi familia nos merecemos pasar por esta situación”. La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, prestó ayer declaración en el Juzgado de Mieres para defenderse de la denuncia por prevaricación presentada contra ella por una edil del PSOE. La regidora estuvo arropada por la dirección regional de IU, con la presencia en Mieres de Ovidio Zapico. También se desplazaron hasta las puertas del juzgado la coordinadora de Mieres, Beatriz González, y el alcalde del concejo Aníbal Vázquez, junto a otros dirigentes de la coalición.

Ana Díaz declaró por espacio de 40 minutos. “Tengo la conciencia muy tranquila y ahora espero que la justicia de normalidad a una situación que cuesta entender”. La regidora se siente dolida y triste por tener que responder ante una acusación delictiva que considera grave: “Tengo la tranquilidad de que absolutamente nadie me puede decir que me haya llevado un euro. Eso está fuera de toda duda. Hemos actuado siempre al amparo de las decisiones técnicas y no he levantado ni un solo reparo en los procesos de adjudicación”. La alcaldesa de Riosa entiende que la denuncia contra ellas tiene unos claros fines políticos. Con todo, ayer apunto que “sigo sorprendida de que una demanda de estas características pueda llegar hasta donde ha llegado ésta, aunque tengo una plena confianza en la justicia”.

La edil socialista Ana García presentó una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mieres al considerar que la Alcaldesa ha incurrido en un posible delito de prevaricación ligado a varios procesos de adjudicación. Se trata tanto de la satisfacción de obras como de servicio. Entre estos últimos está, por ejemplo, la concesión de la gestión de la piscina, la contratación de los festejos o el alquiler de maquinaria. Ovidio Zapico defiende que la mejor prueba de la transparencia son las propias obras que, puntualizó, “están hechas, están ahí fuera y las disfrutan la ciudadanía”. En este sentido, recalcó que en Riosa “no falta un euro”.

Desde IU se tiene el convencimiento de que la edil socialista busca únicamente el desgaste de la regidora, que en las últimas elecciones municipales alcanzó la mayoría absoluta. En este sentido, Zapico ya manifestó días atrás que las acusaciones que se ciernen sobre la dirigente municipal no se ajustan a la realidad que se vive en el Ayuntamiento riosano y persiguen, a su juicio, simplemente el desgaste político. “Hay un objetivo por parte de la demandante: detener la buena gestión del equipo de gobierno”. Los dirigentes de la coalición esperan que “se despeje, de una vez por todas, cualquier duda”

Desde IU también se ha querido recalcar que la tarea de gobierno en Riosa “no ha sido sencilla por falta de equipo humano”. La Alcaldesa asumió que a lo largo de los últimos años la administración municipal ha sufrido la repetida ausencia, por diferentes causas, del funcionario mayor del Consistorio, que en este caso, debido al pequeño tamaño del municipio, asume las funciones de interventor, secretario y tesorero: “Y con todo no ha faltado ni un informe ni he tenido que levantar un solo reparo”.

Ana Díaz reconoció tras pasar por el Juzgado que la situación resulta “desagradable”. Si bien está convencida de que la denuncia no tiene recorrido, lamenta el daño causado a su entorno familiar y también a sus colaboradores políticos.