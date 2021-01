La pandemia pasa factura, con propina solo en terraza

El TC28 es uno de los restaurantes más reconocidos de Mieres. “Por semana estamos cerrados, ya que el tamaño de nuestra terraza es limitado y ahora, en invierno, no compensa poner cuatro mesas”, explica Mario Argüelles, que hace un año dedicaba, con notable éxito, parte de su tiempo a confeccionar menús para concursos gastronómicos. Ahora no hay otra inquietud que aguantar, que sobrevivir. “Si hay que cerrar por salud, pues cerramos. Pero lo que no puede ser es parar y que te sigan reclamando impuestos”. El TC28 abre los fines de semana, pero sólo para atender pedidos a domicilio: “Cuando llegue el buen tiempo, esperando que mejore la situación, confiamos en poder recuperar cierta normalidad y abrir por semana”.

En Requejo, al menos, hay una plaza amplia para las terrazas: “Si hay buen tiempo, pues vas tirando. De no ser así, pues ya sabes que apenas tendrás clientela ese día”. Pedro Sixto está al frente de la popular sidrería Fulgencio: “Si nos llama algún cliente para que le preparamos algo a domicilio lo hacemos, pero no es algo que promovamos”.