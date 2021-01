Hacienda da la razón a Langreo en el concurso del servicio de ayuda a domicilio, de 3,8 millones de euros

Tras la presentación del recurso, en octubre, el Ayuntamiento de Langreo suspendió el procedimiento iniciado para adjudicar la prestación del servicio de ayuda a domicilio hasta que se resolviese el recurso. El contrato había sido licitado para los dos próximos años por un importe de 3,8 millones de euros con la opción de prorrogarlo un año más, con lo que la cuantía ascendería a 5,7 millones de euros. El servicio de ayuda a domicilio llega actualmente en Langreo a 522 personas y el de teleasistencia a 517.

El Ayuntamiento pidió la inadmisión del recurso por falta de legitimación del sindicato para recurrir los pliegos de este procedimiento. La FeSP-UGT alegó que sí lo estaba por ostentar un interés legítimo en la anulación de las cláusulas que, indicó, perjudican los intereses de los trabajadores vinculados al contrato.

El Tribunal administrativo central de recursos contractuales acordó no admitir el recurso dado que, según refleja en la resolución, “las cuestiones impugnadas por el sindicato recurrente no implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales de los trabajadores”. Este es el requisito exigido en la Ley de Contratos del Sector Público para que estas organizaciones puedan interponer un recurso especial en materia de contratación. El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda entró, no obstante, a analizar el fondo de la reclamación presentada por el sindicato. La impugnación de los pliegos de condiciones del concurso se centró en dos aspectos. El sindicato consideraba que el documento incluía una incorrecta determinación de la valoración de las mejoras aplicables al presente contrato. Además, alegó la falta de un desglose correcto en el presupuesto de licitación.

El tribunal desestimó ambas reclamaciones y levantó la suspensión del procedimiento puesto en marcha por el Ayuntamiento de Langreo para adjudicar el contrato de ayuda a domicilio. La resolución del órgano adscrito al Ministerio de Hacienda pone fin a la vía administrativa y contra ella se puede interponer recurso contencioso administrativo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo dos meses.

El Ayuntamiento seguirá adelante con el concurso sin tener que introducir cambios en el pliego de condiciones. El Consistorio apostó en esta ocasión, como lo había hecho en la anterior adjudicación, por licitarlo para un periodo de dos años. Hasta entonces la periodicidad era anual. El precio de licitación se situó entonces para los dos ejercicios en 3.527.403 euros.

Meses atrás, el Ayuntamiento de Langreo se había visto obligado a suspender otro concurso, el de suministro del catering para las cinco escuelas infantiles que funcionan en el concejo. Entonces el Tribunal administrativo de recursos contractuales dio la razón a la empresa que había recurrido y el Consistorio tuvo que modificar el pliego de condiciones.

Mientras, se prorrogó el contrato con la empresa que estaba prestando el servicio de catering en las escuelas infantiles en aquel momento. El procedimiento se reanudó una vez recibida la resolución y tras introducir las variaciones reclamadas en el documento. En junio del pasado año se adjudicó el contrato.