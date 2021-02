Mieres, la ciudad que creció con el Consistorio mirando al monte

El Ministerio del Interior decidió en su momento aceptar la propuesta de los vecinos de la calle Siero y voltear el proyecto del cuartel para darle la descrita ubicación, respetando el alzado original del equipamiento. Algún técnico municipal y profesionales de la arquitectura advirtieron que se estaba cometiendo un error urbanístico, pero nadie quiso contrariar a los vecinos: “Lo lógico sería que el frontal más abierto se enfocará hacia el eje principal, dando más realce al acceso a la ciudad”, explica un conocido profesional del urbanismo que prefiere no hacer pública su identidad “por no generar más polémica”. De todos modos, no será la primera vez que en Mieres se construye un edificio relevante de espaldas a la actual ciudad.

Una singularidad del edificio Consistorial de Mieres es que está construido dando la trasera al casco urbano. Es algo que sorprende a los visitantes más observadores cuando contemplan por primera vez el Ayuntamiento. En este caso, la “descortesía” no obedece a una decisión caprichosa o arbitraria, sino que se debe a una corta visión de futuro, a una mala planificación.

El actual inmueble se levantó en 1862. Antes, la sede de la actividad municipal permaneció transitoriamente en Oñón, La Villa y en La Paraxuela. Y es que estos barrios fundacionales, junto a Requejo, integraban un inconsistente eje urbano, que intentaba pertrecharse entorno a la carretera, situada en el extremo Este del valle. El resto eran vegas de labranza y caseríos. “Se decidió construir el Ayuntamiento justo en medio para intentar integrar los barrios y articular un dibujo de eje urbano”, explica el historiador Ernesto Burgos.

La casa consistorial original constaba de planta baja y piso. Como recoge el libro “Noticias históricas sobre Mieres y su concejo”, de Julio León Costales, en los bajos se instalaron dos escuelas –niños y niñas– , “lo que indicaba un fuerte progreso en la vida pedagógica mierense”. Aquel edificio ha sufrido distintas reformas con el tiempo, manteniendo sus cinco características arcadas. La circunstancia que no contemplaron sus promotores es que la incipiente ciudad crecería justo detrás.

En 1862 se grabó en la fachada del nuevo Consistorio el que era por aquel entonces el escudo de Mieres: Cruz de la Victoria dentro de una rueda dentada, de la que sobresalen en aspa los atributos de martillo y pala. Los vecinos que transitaban por la entonces única calle vertebradora de la localidad contemplan cada día la obra. Con el tiempo, ese escudo ha dejado de ser visible. Las viviendas fueron poco a poco ganando terreno a los sembrados. Primero casas unifamiliares y más tarde altos edificios. Así, el acceso al Consistorio, con sus balcones y plaza, terminó mirando al monte. La ciudad se expandió fuera del campo de visión del Ayuntamiento.

En el caso del nuevo cuartel de la Guardia Civil, su distribución con el lomo apuntando a la que ahora es posiblemente la calle con más volumen de tráfico de la ciudad es algo premeditado. La atención sobre el proyecto se ha centrado, con todo, en otros requerimientos. El Ministerio del Interior confirmó recientemente a este diario que la empresa a la que en septiembre se le adjudicó la obra ha renunciado al desarrollo de la actuación. Los gestores del proyecto puntualizan que la ejecución del esperado inmueble ya ha sido adjudicada nuevamente a otra firma constructora. Confía en que la construcción del nuevo cuartel pueda arrancan en breve.

Si no hay nuevos contratiempos, el equipamiento de la Guardia Civil estará listo para inaugurarse a mediados de 2022. La empresa que ha asumido el contrato tras la renuncia de la adjudicataria ha aceptado las condiciones establecidas en la licitación original. El presupuesto, como ya ha quedado reflejado, es de 3,53 millones y el plazo de ejecución de año y medio.