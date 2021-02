Los vecinos piden que el nuevo radar se use para combatir las carreras ilegales en Mieres

“La adquisición de un radar es una medida que apoyamos, pero siempre que su uso no tenga un simple objetivo recaudatorio”, apunta Arsenio Díaz Marentes. El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres recoge el sentir de numerosas asociaciones: “El problema de las carreras ilegales está muy extendido en el municipio y todos sabemos cuáles son los puntos conflictivos. Ahora, lo que hace falta es que el radar se convierta en una herramienta efectiva, ejerciendo una función disuasoria”. El movimiento vecinal advierte de que el dispositivo que manejará la Policía Local no será efectivo si su uso no se adapta a las pautas de quienes participan en lo que coloquialmente se denomina como “carreras ilegales”. En este sentido, Díaz Marentes recalca que es vital que los controles se realicen los fines de semana y tanto a primera como a última hora de la noche. “Si el radar se coloca a la entrada del casco urbano con el simple objetivo de recaudar o las zonas conflictivas a media mañana, de nada servirá salvó para llenar las arcas municipales”.

De momento, el Ayuntamiento de Mieres ya ha comprado el demandado radar móvil con el que pretende, además de mejorar en general la seguridad vial en el concejo, incrementar el control en aquellas vías que los vecinos señalan como escenario de “carreras ilegales”. Y es que la adquisición del dispositivo permitirá a la Policía Local tener total autonomía a la hora de realizar controles, sin depender, como hasta ahora, de la cesión de un equipo por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El uso más frecuente del radar para erradicar las carreras ilegales de coches en varias zonas del concejo es una reivindicación del movimiento vecinal. Son varios los “circuitos” que hay en Mieres: en el polígono de Gonzalín, en Santa Cruz, en el valle de Turón y en el alto de El Padrún, según la denuncia de los vecinos de La Rebollá.

Las asociaciones vecinales se vienen quejando periódicamente. En Figaredo, por ejemplo, han solicitado al Ayuntamiento de Mieres más controles de velocidad en la carretera de Turón. En este caso concreto, el movimiento asociativo ha demandado en numerosas ocasiones al gobierno local que intercediese ante la DGT para que se instale un radar permanente. El punto más conflictivo se encuentra entre las localidades de Lavandera y Peñule. La asociación local recuerda que en este punto han tenido lugar varios accidentes durante los últimos años, “con dos víctimas mortales”. Al tiempo, vecinos de la Avenida de Sama, carretera próxima a Requejo que canaliza el tráfico hacia la zona alta del valle de San Juan y Langreo, presentaron este verano 300 firmas en el Ayuntamiento para reclamar controles y otras medidas de seguridad.