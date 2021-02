Aller exige al Principado una solución definitiva y con plazos para San Isidro

Una solución urgente para la carretera del puerto de San Isidro. Esa es la exigencia del Ayuntamiento de Aller al Gobierno del Principado de Asturias, al que reclama que agilice al máximo los trámites para enviar a los técnicos necesarios y que estos decidan que tipo de actuación es necesaria. Además, el alcalde, Juan Carlos Iglesias, también exigió al Ejecutivo regional que diseñe un plan de actuación, y un cronograma de inversiones en el que se detalle cuáles son los plazos y las cantidades necesarias para llevar a cabo la obra. El regidor solicitará una reunión urgente con los responsables de la Consejería de Infraestructuras.

El alcalde allerano puso ayer sobre la mesa la posición común de toda la corporación, salvo el PP. En una comparecencia en la que estuvo acompañado por ediles de todos los grupos, –“representamos a 13 de los 17 concejales”, matizó el regidor–, Iglesias comenzó dando explicaciones de los motivos por los que ninguno de los que ayer estaban presentes acudió a la concentración celebrada el pasado 24 de enero en Cabañaquinta. “Aún estado de acuerdo en el fondo de la cuestión, que es la necesidad de afrontar una obra que mejore la seguridad en la carretera del puerto de Braña, que por cierto es así como se llama la vertiente asturiana, entendíamos que no era el momento por dos motivos”, comenzó el alcalde. Por un lado, dijo, “no queríamos desviar la atención de lo realmente importante, que era encontrar a Virgilio García”. Por el otro, la situación sanitaria: “Ese mismo día nos comunicaron que iban a cerrar perimetralmente el concejo, y no nos pareció oportuno acudir a una concentración”. Algo que sí hicieron los responsables del PP de Aller, con su presidente Juan Sutil a la cabeza. Un Sutil que en la tarde de ayer, tras la comparecencia de la corporación en bloque, quiso aclarar que su partido “siempre hemos defendido la necesidad de mejorar esta carretera”, y justificó que pese a que el Alcalde dijo lo contrario “solo nos informaron del acto, en ningún caso nos invitaron a estar con el resto”.

La postura del bloque encabezado por el regidor, y respaldado por el resto de grupos de cara al problema de San Isidro es clara: “Hay que buscar una solución definitiva a los problemas de seguridad del puerto de Braña, y tienen que buscarla y darla los técnicos del Principado”, aseguró Iglesias. El regidor entiende que “esa solución debe ir aparejada de un cronograma, que además de la solución plantee unos plazos en los que se desarrollen las obras”. “Queremos una solución definitiva en los accesos a las estaciones de esquí y a la provincia de León”, manifestó Iglesias. Cuestionado sobre si ya ha hablado con el Gobierno autonómico, el regidor anunció que pedirá una reunión urgente, y que no se hizo hasta ahora para “no desviar la atención de la búsqueda de Virgilio”.

Limpieza carreteras

Juan Carlos Iglesias también quiso salir al paso de las críticas por la gestión de la limpieza viaria en la urbanización de La Raya. “Es la primera vez en muchos años que el puerto de Braña lleva cerrado más de un mes, también hace mucho que no hay una tormenta como “Filomena” que dejó hasta doce metros de nieve, y por último, nunca todo esto había ocurrido durante una pandemia mundial, que obligaba a restringir la movilidad de las personas y por lo tanto hacía imposible acceder a esta zona”, apuntó el alcalde. “Hemos volcado todos los esfuerzos en atender a todo el concejo: hemos contratado 7 empresas, el personal del Ayuntamiento ha trabajado de lunes a domingo, y se ha hecho todo lo posible por tener los pueblos comunicados”, agregó, para indicar que “en ese momento consideramos que la urbanización de La Raya, donde el 95% de los pisos no está ocupado regularmente, no era una urgencia”.