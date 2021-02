Los ayuntamientos de Lena y Mieres piden colaboración ciudadana para evitar botellones

Responsabilidad individual y colaboración ciudadana. Son las recomendaciones de los ayuntamientos de Lena y Mieres, tras las denuncias vecinales de la presunta organización de botellones en zonas rurales y lugares apartados del casco urbano. Desde el sindicato policial SIPLA, en Mieres, afirman que la actuación de la Policía Local está “coordinada siempre” con la Policía Nacional y Guardia Civil: “Llegamos hasta donde podemos llegar y, faltaría más, se atienden todas las llamadas y peticiones de nuestros vecinos”, manifestaron desde la central.

Las críticas de la Agrupación Vecinal de Mieres a la presunta organización de reuniones de jóvenes en el municipio para beber no han sentado bien a los responsables municipales. La entidad les hizo llegar, hace unos días, un escrito. “Se nos tiene que decir cuándo y dónde está ocurriendo esto, de lo contrario estaremos demonizando a los jóvenes. Y eso no lo haremos”, destacó el vicealcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez. El responsable municipal afirmó que la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad es “irreprochable”. “Están trabajando sin descanso desde el inicio de la pandemia”, aseguró.

El dirigente local afirmó taxativamente que “no tenemos constancia” de que haya botellones. Sí reconoció que hay un local hostelero en la calle de La Vega al que se ha tenido que amonestar en varias ocasiones. Extremo que confirma el SIPLA. Además, los agentes y el Vicealcalde coinciden en su llamamiento a la colaboración vecinal: “Si alguien ve una concentración que pueda poner en riesgo la seguridad sanitaria de la población, es su deber ponerlo en conocimiento de la autoridad competente”. “Llegar a todo, sin la colaboración de los vecinos, es prácticamente imposible. Pero que no duden que atendemos todas las llamadas de forma coordinada y que todo se registra y, de ser necesario, se actúa. Es nuestro deber y lo cumplimos con gusto”, confirmaron fuentes policiales del sindicato.

En Mieres la situación es difícil, ya que se encuentra en la fase cuatro plus por la crisis del covid-19. Sin embargo, en los últimos días, los datos han comenzado a mejorar. No ocurre así en Lena, uno de los concejos de Asturias con una incidencia más alta. La alcaldesa, Gema Álvarez, también negó tener conocimiento de la organización de botellones. Pero reconoció que “es sabido que hay personas que se reúnen en viviendas o en locales en su tiempo de ocio”. “No hablamos solo de jóvenes, hablamos también de personas que no son tan jóvenes”. “Sobre todo, apelamos a la responsabilidad individual de estas personas, la situación sanitaria actual es algo muy serio”, añadió la Alcaldesa.

Reconoció que controlar todo el municipio, con los recursos humanos disponibles, es “prácticamente imposible”. Por eso, también desde Lena apelan a la colaboración ciudadana. “Tanto la Policía Local como la Guardia Civil están haciendo un gran trabajo. Pero necesitan colaboración, por lo que pedimos que se ponga en su conocimiento cualquier comportamiento que atente contra la salud ”, concluyó la máxima dirigente local.