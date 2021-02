Hunosa, con 73 mujeres en plantilla, busca potenciar el peso femenino en la empresa

Aunque en los últimos lustros se han ido dando pasos hacia la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que queda un gran camino por recorrer. Y el mundo de la minería puede ser un ejemplo: En la empresa pública Hunosa solo son 73 las mujeres en una plantilla de más de 650 trabajadores, un 11%. De ellas, solo 24 realizan labores de interior. Y pese a estar cifras, la hullera aún están por encima de la media nacional en el sector, con un 7% de presencia femenina, y a nivel mundial (8%). Para reafirmar ese compromiso hacia un sector con igualdad real, el grupo minero se convirtió ayer en socio estratégico de la asociación Women in Mining and Industry (Wim) Spain, un colectivo que persigue “fomentar la inclusión laboral, la permanencia y el progreso de las mujeres en la minería en particular y la industria en general desde la defensa de la igualdad de oportunidades en la contratación y el desarrollo profesional”.

Gregorio Rabanal, presidente de Hunosa y anfitrión del encuentro esbozó el panorama de la mujer en el sector minero, y en la empresa pública. “Es un mundo con un pasado no precisamente igualitario”, confesó, para agregar que “durante muchos años estuvo vigente, aún lo está en algunos países, un convenio de la Organización Mundial del Trabajo, el convenio ‘45’, que impedía el acceso de las mujeres en el interior de la mina”. Fueron un grupo de trabajadoras que querían acceder al interior de los pozos las que consiguieron que en 1.996 el Tribunal Constitucional la derogación de esta norma en España.

Rabanal indicó que “se ha avanzado mucho en el sector y en esta empresa”. Las mujeres representan, según dijo, un 7% del total de trabajadores mineros en España. Un 11% en Hunosa. El presidente de la hullera subrayó que desde 2016 existe un plan de igualdad, “que coincide con los objetivos de ‘Wim’”, y ofreció más detalles. En la dirección de Hunosa hay 6 hombres y seis mujeres, y en el siguiente escalafón, el semidirectivo como lo definió, la proporción es 55-45 (a favor de los hombres). En cuanto a la brecha salarial, Rabanal indicó que “por categorías no hay brecha salarial, y se ajusta a convenio, pero es cierto que la cantidad de mujeres es baja en la empresa, y en particular es cierto que hay escasez en las categorías de interior de mina”. El presidente de Hunosa indicó que de la plantilla de 654 personas de la empresa, 73 son mujeres y solo 24 trabajan en los pozos Carrio, Santiago o Nicolasa, los únicos que mantienen labores de interior. Aunque matizó que en las últimas convocatorias de empleo ninguna fémina se presentó para estos puestos.

Luz Cerezo, presidenta de Women in Mining and Industry Spain (siglas en inglés al ser una organización internacional), explicó que “a finales de 2019 un grupo de siete mujeres decidimos crear esta asociación en España para promover la igualdad oportunidades en la industria y que sea más inclusiva”. Ahora mismo, el colectivo lo forman 22 mujeres y un hombre, que trabajan en el “desarrollo de estrategia en esa línea con administraciones, universidades, colegios profesionales, asociaciones y empresas”.

“La minería es una gran desconocida para muchas personas, que no saben que se cuenta con las últimas tecnologías, que juegan a nuestro favor porque permiten que la fuerza física disminuya y que muchas operaciones se hagan por control remoto, mejorando la salud de los y las trabajadoras”. Según los datos del colectivo, se tardaría más de un siglo en alcanzar la paridad en este sector “y es algo que no puede ser”. Por eso, Wim se ha aliado con Hunosa, pionera en la introducción de la mujer en la mina, para seguir potenciando la presencia de féminas en las explotaciones.

