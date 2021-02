Rabanal negociará con los sindicatos el plan para La Pereda a partir de julio

El futuro de la central térmica de La Pereda pasa irremediablemente por su transformación a una central de biomasa. Y será en el segundo semestre de 2021 cuando la empresa negocie con los sindicatos ese plan de desarrollo de la instalación de la compañía pública.

Gregorio Rabanal, presidente de Hunosa, indicó que “será en el segundo semestre de 2021 cuando nos sentemos a hablar con las organizaciones sindicales cuando se acerquen las fechas y ver como se desarrolla el proceso”. Eso sí, no hay ninguna duda de que la térmica abandonará el carbón como combustible. “El futuro de la central térmica no pasa por otra opción más allá de la transformación de la central que está anunciada, solo hay que mirar cómo están el resto de centrales de carbón”, apuntó el máximo mandatario de la empresa pública.

Rabanal también fue cuestionado por el plan de restauración medioambiental de las minas. “En lo que respecta a las explotaciones de Hunosa eso está en marcha”, indicó el presidente de la empresa pública, que valoró que en lo que respecto a otras explotaciones que no son de Hunosa, “hay un plan de restauración que está asociado al acuerdo marco de la Minería del Carbón que no se ha podido poner en marcha hasta la fecha, entre otras cosas, porque no había Presupuestos Generales del Estado, y si no hay presupuestos no se podría articular”. “Supongo que a lo largo de este año se pondrá en marcha, pero debería de contestarlo el órgano competente para ponerlo en funcionamiento”. Un órgano que no es otro que el Ministerio de Transición Ecológica.