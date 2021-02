“Monty”, el cuidador canino de ancianos que ha robado el corazón a los abuelos asturianos

El geriátrico del Montepío en Felechosa tiene un nuevo trabajador. Y aunque todos son especiales, esta última incorporación es más singular que las demás. A la plantilla de un centenar de personas se ha incorporado “Monty”, que, a sus seis meses, es ya uno de los activos más importantes del centro. Se trata de un pastor alemán con el que el Montepío ha iniciado un programa de terapia canina y que, en sus pocas semanas en Felechosa, ya se ha ganado el cariño y el amor de residentes y personal. Su participación en las terapias con los usuarios está siendo todo un éxito y ya se ha convertido en el “jefe” del geriátrico.

“Monty” tiene su habitación en el área de discapacidad del centro. Precisamente estos pacientes son los que se encargan de cuidar al cachorro. Como cualquier trabajador de la residencia, el perro no solo hace su labor terapéutica, sino que también tiene sus momentos ocio y de descanso, y también tendrá vacaciones. Uno más, aunque un poco más peludo.

Monty llegó hace unas semanas a Felechosa. La residencia del Montepío ya había trabajado alguna terapia canina con una asociación que pasaba por el geriátrico una vez a la semana. Pero por la cabeza de su directora, Raquel Villa Posada, pasaba el hacer del proyecto algo más estable. La pandemia obligó a paralizar las actividades que se venían desarrollando. Y fue cuando surgió la posibilidad de adoptar y emplear a “Monty”.

La responsable de la residencia explica que ya llevaba dándole vueltas a la idea desde hace tiempo, cuando contactó con la educadora Laura García Vera, una adiestradora que es hoy la que se encarga de trabajar con “Monty”. “Ella nos habló hace tiempo de esta posibilidad, la de buscar un perro que residiese con nosotros. Y surgió la oportunidad de ‘Monty’”, explica Raquel Villa, que añade que el animal, desde el primer día, se ha mostrado como el perro perfecto: “Es muy empático, muy sociable y aprende muy rápido”.

La aventura en la que se ha embarcado la residencia de Felechosa no es baladí. Aunque ya hay experiencias similares en otros sitios, hay que tener un alto grado de responsabilidad. “Tienes que garantizar los hábitos higiénicos y alimentarios del animal y no deja de ser uno más en la residencia”, indica la directora.

Y es que “Monty” no solo es un animal de compañía, sino también un trabajador activo del complejo. La idea es que participe en las terapias de todos los ámbitos: desde las de animación hasta el trabajo con los fisioterapeutas. Y para ello, la educadora Laura García está trabajando con la plantilla del Montepío para darles las formaciones básicas para que puedan emplear al perro en cada una de sus áreas. Fundamentalmente su labor será dar apoyo emocional, pero no se quedará ahí.

Pero, ¿donde vive “Monty”?. Desde un principio se pensó en integrarlo con los residentes, de forma que ellos fueran responsables, siempre bajo supervisión, del animal. Vive en el área de discapacidad y son sus internos los que se turnan para cuidarlo Y para velar para que se respeten sus horarios y descansos. La integración del animal va rodada, pero antes de eso todos recibieron charlas de formación.

“Hay que saber como manipular al perro, de forma que no sufra lesiones o se le haga daño, por ejemplo, o que no le den comida”, explica Raquel Villa, para añadir que otro de los puntos a tener en cuenta en una residencia es que “no haya problemas con bastones”. “Un alto porcentaje de nuestros residentes usan bastones, así que no sería bueno que se produjese cualquier incidente”, apunta la responsable del geriátrico.

También se ha tenido en cuenta a las personas a las que no le gustan los animales. “No queríamos que este proyecto fuese molesto para nadie y por eso se creó un listado con la gente a la que bajo ningún concepto se va a visitar con el perro, ni a tener contacto con él”, apunta Villa Posada.

Pero el grueso de los residentes están encantados. La presencia de “Monty” ha sido un balón de oxígeno para muchos de ellos y ha llevado la alegría a la residencia en unos tiempos en los que es bastante complicado. “Hace una labor emocional increíble y hay un perfil de pacientes, los encamados, con los que el trabajo es brutal”, apunta la directora de la residencia. “Monty” pasa por las habitaciones a visitar a sus “compañeros de piso” y estar un rato con ellos.

“Se han dado situaciones muy especiales, como la de una paciente invidente, que está en la cama, y con la que el perro se echa y se deja acariciar para que sienta el calor y el cariño”, apunta la directora.

“Monty” se ha ganado un hueco importante en el día a día de la residencia. Juega con los pacientes, se deja cepillar por ellos, los acompaña... “Es increíble como socializan en un momento en el que además tenemos las visitas cerradas y el perro se ha convertido en uno de los grandes apoyos de las personas mayores”, indica la directora del centro. Tanto es así que muchos pacientes quieren tener a “Monty” durante las videollamadas con sus familias para presentárselo a sus seres queridos.

Y cuando no trabaja, el perro tiene su espacio. “Tiene una cama, sus juguetes, su comida, su agua... Es muy importante que se respeten sus descansos y su horario de trabajo para que no sufra estrés, porque el animal, cuando está con los residentes, sabe que está trabajando”, apunta Raquel Villa. Que es uno más de la plantilla también se nota en que “Monty” tendrá también vacaciones: la idea es sacarlo de la residencia quince días en verano y otros quince durante el invierno.

Apenas ha cumplido seis meses, pero este perro se ha convertido ya en una pata fundamental para la vida de los más de 150 residentes del geriátrico de Felechosa. También para sus trabajadores. Y es que si dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, “Monty” es un fiel ejemplo de ello.