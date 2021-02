“Hay compañeros que trabajan 18 horas al día para que su negocio siga a flote”

La Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) acaba de elegir a una nueva directiva que vuelve a estar encabezada por la hostelera Rocío Estepa. Es todo un reto, teniendo en cuenta la actual situación de crisis que ha afectado en gran medida al negocio local. A pesar de la tempestad, Estepa se muestra optimista, asegurando que los autónomos son el futuro y que se puede salir adelante.

–Recientemente se eligió nueva directiva en la asociación, ¿qué cambios hay?

–Se eligió a la junta y por fin pudimos incorporar a la directiva a dos personas de la sección de moda. Casi el 50 por ciento de nuestros socios tienen que ver con el mundo de la moda y textil, pero llevábamos varios años sin tener a nadie de este sector en la directiva y es muy importante la información que ellos manejan sobre temporadas, promociones… cosas que son intrínsecas a su negocio y de las que yo, que tengo un bar, tengo menos idea. Las incorporaciones son Jessica Suárez y Clara Pilis, ambas de tiendas de ropa. Este cambio nos va a ayudar mucho para poder avanzar en positivo, sobre todo en ese sector.

–Sigue como presidenta, ¿por qué decidió presentarse a la reelección?

–Será mi quinto año. Nos presentamos a la reelección “in extremis”, cinco minutos antes de que terminase el plazo para presentar las candidaturas porque no había ninguna alternativa. Fue por responsabilidad con la asociación y su trayectoria, con la cantidad de proyectos que estaban en marcha y que ahora están un poco aparcados por las circunstancias actuales. Pero se va a seguir trabajando en ellos. Si no hubiera habido ninguna candidatura, tendríamos que haber tenido que liquidar la asociación, donar los remanentes a una ONG y despedir al trabajador que tenemos contratado. Nos parecía muy grave que pasase esto con una herramienta como es Aulav, porque funciona. No podemos dejarlo morir. Y bueno, sumó mucho el hecho de que otros miembros de la junta saliente se animaran a seguir luchando por este proyecto y tirasen de mí.

–¿Qué objetivos se han fijado?

–Los objetivos que nos fijamos para este año no dependen casi de nosotros, ahora manda la situación sanitaria. Vamos a hacer todo lo que podamos y hasta donde podamos, manteniendo la responsabilidad y el respeto a las medidas sanitarias. En eso siempre hemos sido escrupulosos, no vamos a hacer nada que vaya en contra de las recomendaciones sanitarias. Entendemos que es la famosa responsabilidad individual la que hay que tener. Y nosotros tenemos que dar y ser ejemplo para el resto de la ciudadanía. Por lo menos intentar hacer las cosas bien. Seguro que nos vamos a equivocar, pero que no sea por no intentarlo. Estamos intentando mantener las actividades que teníamos en años anteriores adaptadas a esta normativa sanitaria. Tenemos el Antroxu en Laviana, pero diferente. También actividades para más adelante, no la noche abierta que hacíamos hasta ahora, sino que será otra cosa, estamos poniendo toda la ilusión. Todos somos autónomos, intentando tirar del carro y que este barco siga a flote. Pedimos paciencia y comprensión, todos tenemos situación difícil, pero ahí estamos. Y tengo que reconocer el arrojo del resto de compañeros de la junta directiva, porque sin ellos esto sería imposible.

–¿Cómo les ha afectado el coronavirus?

–Pues a la asociación en concreto el covid le ha afectado en el desarrollo de las actividades. Es una situación muy compleja, todos nos estamos adaptando casi a diario a las nuevas normas, a los datos. El tema es que hay un porcentaje de irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso repercute negativamente en todos los demás, es un acto de egoísmo de tal magnitud que me sorprende. También nos encontramos con la gente que aporta, que ayuda, que está ahí, que está intentando buscar soluciones, que se reinventan, tenemos compañeros que trabajan 18 de las 24 horas del día buscando maneras, formulas, intentando subsistir, que su negocio siga a flote y con eso me quedo, esa es por la gente que hay que luchar. Los irresponsables no se dan cuenta de la magnitud de sus actos, que están muriendo personas. En mi familia, en tres meses han fallecido dos personas, y como la mía hay cientos de familia.

–¿Las ayudas son suficientes?

–No, pero es imposible que en un estado de derecho donde se siguen pagando los mismos impuestos que hacen tres años pretendamos que los negocios que están abocados al cierre se les den ayudas que cubran todo eso. Lo prioritario es la salud, dotar a nuestro sistema sanitario para que sepa responder, porque se colapsan los hospitales. Ahí es donde hay que invertir porque lo más importante de todo es la vida. Y yo, que tengo un negocio en el que tengo puestos todos los huevos en la misma cesta, sigo diciendo que lo primero es invertir en sanidad y todo lo demás es adicional. Y volviendo a las ayudas, pues no, no son suficientes, es imposible que a compañeros con inversiones enormes les ayuden, aunque a mucha gente sí le pueden solventar algunos pagos. A lo mejor habría que proponer presupuestos covid también para el año 2022 y para el 2023. Esto va a ser una crisis de tal magnitud que va a ser imposible seguir adelante si no nos echan un capote. Y un apunte, los que tuvimos que renegociar deuda por culpa de lo ocurrido el pasado marzo, no hemos podido tener acceso a las ayudas y seguimos sobreviviendo. Esas cosas hay que revisarlas porque es injusto.

–¿Qué actividades van a organizar próximamente?

–Pues lo más cercano el Antroxu, con una programación muy chula. Y estamos centrados en la ruta de locales marutaos, unos treinta en Pola de Laviana, donde vamos a disfrazar nuestros establecimientos de “La isla del tesoro”. Vamos a convertir los negocios en un reducto pirata.

–¿Cómo fue el nacimiento de Aulav?

–La asociación tiene muchos años, lo que pasa que estuvo en suspensión en varios periodos. Yo cogí las riendas hace cinco años cuando no llegaba a los 80 socios y hoy estamos en 117. Es un goteo constante de negocios que se suman. Parecemos muchos pero en Laviana hay casi medio millar de autónomos y mi reto es conseguir representar por lo menos a la mitad de esos autónomos. Estamos en una campaña de captación de nuevos asociados y esperamos que se sumen a este proyecto y vengan a arrimar el hombro a la asociación.

–¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento de Laviana?

–Son muy buenas. Tenemos relación en primera persona con el concejal de Comercio, Pablo Vázquez, y con el alcalde, Julio García. Siempre se nos ha atendido, escuchado y se han tenido en cuenta nuestras propuestas e intentado llevarlas a efecto, algo que es muy interesante y no se está dando en todos los ayuntamientos. Tenemos compañeros de sector que no tienen respuesta en sus ayuntamientos y eso es muy triste porque después de esta crisis lo único que va a poder sobrevivir es el negocio familiar. Por eso quiero hacer un llamamiento a la cordura de otros alcaldes que no están teniendo la respuesta que deberían tener con sus autónomos, que tomen ejemplo del Ayuntamiento de Laviana. Las cosas se han conseguido porque hubo un acuerdo político. Está el Pacto por Laviana, que está tirando para adelante de las iniciativas que se propusieron desde la asociación. Otros ayuntamientos no están haciendo los deberes, y es de ley reconocer a los que sí lo hacen. A los que no lo hacen hay que decirles que se están equivocando, que tienen que cuidar de sus autónomos porque somos el futuro.

–¿Tienen relación con asociaciones de otros concejos?

–Tenemos unas relaciones cordiales con otras asociaciones de autónomos del Nalón. Tenemos una relación bastante correcta con Acoivan, con El Entrego Activo y Ecosam. Conocemos a los representantes de estas asociaciones y nos intercambiamos información, incluso les enviamos actas de plenos con propuestas nuestras que se elevaron al Principado. Considero que todos hemos trabajado mucho por los canales correctos, de respeto al interlocutor. Nosotros no vamos a caer en el insulto, en la amenaza ni en la coacción. Jamás. Y vamos a reivindicar con contundencia y que las restricciones vengan aparejadas de ayudas y fondos, por supuesto, pero siempre dentro del respeto.