Los lavianeses condenan el ataque a la casa de Barbón: “No lo merece”

El concejo de Laviana entró ayer en cierre perimetral debido a los malos datos de la incidencia de covid-19. Pero las restricciones asociadas al control de la pandemia no eran el único tema que centraba las conversaciones de los vecinos. Muchos de ellos hablaban del acto vandálico que sufrió un día antes la casa del presidente del Principado, Adrián Barbón, que reside en Laviana: “No son formas, no merece esto”. Personas desconocidas lanzaron huevos y octavillas junto a su domicilio, una situación condenada de forma enérgica ayer por os vecinos consultados por este diario.

“No es la forma de protestar, hay que tener respeto”, aseguraba Rocío Barbero sentada en la terraza de un negocio hostelero, el único lugar en el que podía estar con las actuales restricciones de Laviana, que impiden servir en el interior de los establecimientos. Junto a ella, Marcial Villamor cargaba con dureza contra los autores del ataque y defendía el trabajo desempeñado por Barbón porque “él tiene que hacer lo que tiene que hacer ante esta situación”.

Barbero, por su parte, apuntaba que las medidas “no se toman porque lo diga el Presidente, sino porque se están tomando en todas partes”. Otro vecino, José Coto, llegaba a asegurar que “no es la primera vez que se hace algo así, pero está muy mal. Puedes no estar de acuerdo con las decisiones que toman, pero no hacer eso”.

La defensa al Presidente ante este acto vandálico llegaba ayer también desde la hostelería, un sector que está siendo de los más perjudicados por las medidas restrictivas para contener la propagación del coronavirus. El hostelero Juan José Canella aseguró que “nunca me van a parecer bien ese tipo de protestas. Cualquier manifestación con violencia o rotura del mobiliario urbano me parece muy mal”.

Sobre el cierre perimetral del concejo, la opinión de los vecinos cambia. No hay unanimidad. Están desde los que apoyan el cierre tal y como está, a los que creen que es “una tontería” y no sirve de nada. También los hay que irían todavía mucho más allá. José Coto estima que “no tiene sentido que cierren Laviana y San Martín, y no Langreo, ya que hay mucha relación entre los tres concejos. Esto solo sirve para fastidiar a los hosteleros”. Y el hostelero Juan José Canella aseguraba ayer que “ya no sé si me parece bien o mal, hay una contradicción porque somos donde menos contagios se producen y después somos a los que más restricciones nos imponen”.

En la terraza donde estaban sentados Rocío Barbero y Marcial Villamayor también se encontraban Nieves León y José González. Cada uno tiene una opinión distinta. Villamayor asegura que “hay que hacer lo que haga falta. Yo creo que es poco todavía, aunque en vez de cerrar los concejos tenían que aplicar las multas de verdad y así se acababa el tema”. León considera que “si cierran es por una razón, no creo que lo hagan por gusto”.

Barbero se mostraba contraria al cierre: “Para mí no es bueno, habría que controlar otras cosas, como las fiestas ilegales que se están haciendo por ahí, pero no los cierres”. Y es que, en su opinión, “la mayoría de la gente nos movemos, sobre todo por cuestiones de trabajo, a otras localidades, incluso pasando varios cierres perimetrales. No creo que sirva. En cambio, el cierre de la región sí que me parece bien”.

El concejo de Laviana estará cerrado perimetralmente hasta las 23.59 horas del 21 de este mismo mes, aunque el plazo puede ampliarse si los datos sobre la evolución de los contagios por coronavirus siguen siendo malos. Eso sí, se permite salir y entrar al concejo siempre que sea por motivos justificados.