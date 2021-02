A pesar de los avances de la investigación, en el pasado de Asturias existen todavía algunos periodos muy poco conocidos, sobre todo en los siglos que median entre la caída de Roma y el año mil. Esta carencia se acentúa en la Montaña Central, incluso en lugares tan estudiados como la vía de la Carisa, donde aún no se ha podido determinar con certeza quién y para qué se levantaron las fortificaciones del Homón de Faro datadas por las pruebas de carbono-14 entre los siglos VII y VIII.

Desconocemos prácticamente todo lo que ocurrió aquí en esas centurias, y la cosa tampoco mejora mucho en las dos siguientes, ya que los hallazgos son escasos y en ocasiones no coinciden con lo que se escribió a posteriori en unas crónicas condicionadas por intereses del momento, de modo que la historia de las cuencas mineras en el periodo de la monarquía asturiana aún está por hacer.

Hasta esta página he ido trayendo en estos años algunos mimbres que, aunque están escritos con la finalidad de entretener a los lectores habituales, pueden aprovecharse para estudios más serios: sobre la estancia del Rey Aurelio en San Martín (5/6/2006); la revuelta de los campesinos a la que este monarca tuvo que enfrentarse (21/3/2017); el exilio de Alfonso II en Ablaña (25/9/2007); la batalla de Turiellos (16/6/10); el choque contra los musulmanes que pudo haber ocurrido en tiempo de Mauregato también cerca de Ablaña (8/12/2010); el hallazgo del altar original del Santuario de los Mártires de Cuna en 1960 (1/5/2018) o la historia de la lápida de Braulión, que se conserva en Villanueva frente al cementerio de Moreda (17/12/2019).

La epigrafía es una ciencia auxiliar de la historia dedicada a estudiar las inscripciones grabadas en las superficies duras que puede ayudarnos a saber un poco más. Dejando aparte la excepcional Santa Cristina de Lena en la que se reutilizó una lápida del año 681 aprovechada de una iglesia anterior, y el altar primitivo de los Mártires de Cuna, los únicos restos materiales de estos años oscuros que se conservan en nuestro territorio se limitan a cuatro de estas inscripciones en el concejo de Aller y una en el de Mieres. Porque ni en Lena ni en toda la cuenca del Nalón existen más piezas que podamos añadir a esta lista, aunque el profesor Diego Santos en la recopilación que hizo en su momento señaló dos piezas fragmentadas en Langreo: una se encontraba en la iglesia románica de San Esteban de Ciaño antes de su reconstrucción y la otra en la casa de los Argüelles en Sama.

Fortunato de Selgas hizo un calco de lo que podía leerse en la primera, que se ha interpretado así: “Me ideó con arte, me edificó y me hizo…”. Lógicamente, falta la continuación de esta frase y la fecha que con toda seguridad la debía acompañar, por lo que no se puede concluir nada sobre ella.

En cuanto a la segunda, en el libro “Asturias” de Bellmunt y Canella leemos que cuando se publicó en 1900 aún podía verse sobre la puerta principal de la casa de los Argüelles en Sama. El mismo Diego Santos la transcribió así: “Me destruyó Ismael y me reedificó Acbalá del mismo…”.

Según él, la palabra Ismael haría referencia al pueblo árabe; aunque de cualquier forma, tanto el hecho de haber sido grabada para una reedificación como el lugar en que estaba colocada, indican que podría ser mucho más moderna que las de la época que nos ocupa.

Sin embargo, en el interior de la iglesia románica de Santa Eulalia, en Ujo, sí se conserva una lápida funeraria que se hizo para dar dignidad a los restos de un niño llamado Velasco, y fue hallada en 1956 cuando unos trabajos realizados en el exterior del templo sacaron a la luz los restos de un antiguo cementerio.

Como todas las inscripciones de este periodo, la fecha aparece escrita según la Era hispánica y en números romanos por lo que hay que restarle 38 años para adecuarla con nuestro cómputo. Sin embargo en este caso los epigrafistas no se ponen de acuerdo en su datación: Diego Santos y Joaquín Manzanares la fecharon en 921, mientras García de Castro quiere ver el año 862 o el 871.

De cualquier forma, todo indica que el pequeño Velasco pertenecía a una de las familias que llegaron desde Navarra hasta Asturias acompañando a doña Jimena, esposa del rey Alfonso III el Magno, porque su nombre era entonces muy frecuente en ese reino.

En cuanto a la lápida de Braulión, ya les conté que apareció en el verano de 1973 cubriendo una sepultura que todavía conservaba restos óseos. Es una losa de arenisca de forma irregular, que llega a los 187 cm de largo y se conserva bien, a pesar de que en el momento de su extracción se fragmentó en dos pedazos.

En ella hay un epitafio latino precedido por una cruz, que se traduce así: “Pedid por Braulión si tenéis en Dios un protector” y presenta la fecha DCCCCXXXIII, que se corresponde con nuestro año 895 d.C. Su propietario Jesús González Folgueras la guarda muy cerca de donde apareció, protegida adecuadamente.

En el sur del concejo de Aller hay también otras dos piezas. Se trata de las inscripciones fundacionales que se ven en dos templos emblemáticos. Uno es el de San Vicente de Serrapio, para mí el más interesante de toda la Montaña Central tanto por sus pinturas como por la variada colección de lápidas de diferentes épocas que guarda su sacristía.

Entre ellas, la que nos interesa ahora puede leerse así: “El presbítero Gagius hizo la basílica. Fue hecha a mediados de julio en la Era DCCCCLXXXII. Mellitus hizo”. Lo que nos llevaría a nuestro año 944 según García de Castro, aunque las cifras finales no están claras y Diego Santos la fecha en 894 porque interpreta la supuesta L como una A.

El otro templo es San Juan de Llamas, reconstruido al final de la Edad Media pero que conserva su planta pre-románica y el epígrafe que se grabó para conmemorar su construcción, labrado en una piedra triangular: “El obispo Juan hizo esta basílica en la Era 988 (por lo tanto nuestro año 940).

La cuarta lápida allerana es difícil de estudiar porque ha perdido sus dos extremos. La encontraron en abril de 2000 tres chicas de Murias de Aller -Mada, Aida y Lorena-, que entonces estudiaban en el Instituto de Moreda de Aller donde yo daba clases y en aquel momento ya publiqué sus características en “La Nueva España”.

Es una laja que estaba entre las ruinas de la capilla de San Andrés, muy cerca de Murias; tiene un grosor uniforme de 5 cms, pero está fragmentada en forma trapezoidal dejando una forma que mide 59 cms en su parte superior y 23 en la inferior por 49 cm de altura. Está inscrita en tres líneas; en las dos superiores se lee lo que parece una fórmula funeraria que incluye el nombre de Flora y en la inferior el inicio de la fecha: DCCC, pero como falta el final solo podemos deducir que debe datarse entre los años 762 y 961, aunque el tipo de letra se acerca más a esta última posibilidad.

La ermita de San Andrés, cuyo retablo se encuentra hoy en la iglesia de Santa María, fue en otro tiempo muy venerada por los vecinos y los peregrinos del Camino de Santiago que la visitaban antes de pasar por la montaña hasta el santuario de Miravalles. Una prueba puede verse en otra inscripción más reciente que mandaron grabar en 1861 los obispos de Oviedo y de León en el camino que está sobre ella concediendo 80 días de indulgencias a todas las personas que rezasen un Ave María mirando hacia la capilla.

En el libro “Esto pasoì en Asturias”, publicado en 1938 y en el que se cuentan las peripecias del religioso Santos Fernández durante la guerra civil, se describe como los milicianos ordenaron a los derechistas detenidos en Murias destrozar todo lo que había en su interior, pero antes “cuidadosamente y con santa y loable previsión, habíaseles adelantado Aníbal Cordero, el cual logró sacar de la ermita y esconder en un pajar cercano lo que él juzgó piedra del ara y no era otra cosa sino una simple losa de mármol, pues por entonces no existía ara ninguna en dicha capilla”.

La inscripción de San Andrés de Murias está guardada en el pueblo y es posible que algún día la veamos completa con el hallazgo de sus extremos. Si es así y yo puedo contarlo, lo verán en esta página.