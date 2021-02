El Gobierno regional no tiene previsto actuar por ahora en la roca de Piedracea que amenaza las casas del pueblo. Así lo confirmó ayer la consejera de Administración Local, Rita Camblor, al responder a una pregunta en el Pleno de la Junta General del Principado. La responsable regional esgrimió dos informes técnicos que recomiendan no asegurar el macizo en el que se ubica la roca, pues podría suponer una desestabilización del firme y provocar desprendimientos. Una respuesta que no dejó contenta a la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, que exigió al Ejecutivo regional una actuación concreta para evitar una nueva situación como la que se vivió en La Cortina.

Camblor, que fue la primera en intervenir, hizo referencia a dos informes. El primero, fechado en febrero de 2020, y tras una visita de técnicos del Principado, especificaría que se observa que es una roca estable sobre un macizo principal en el que se asientan tres grandes piedras separadas, pero que no denota riesgo de desprendimiento”, tal y como dijo Camblor. La Consejera también indicó que en la visita previa, los técnicos preguntaron a los vecinos si habían visto derrumbe de piedras, algo que negaron. Como solución, el citado documento, concluye que se podrían “vallas ancladas con cables que asegure los macizos superiores aunque no se aprecia riesgo de caída de los mismos”. Camblor, eso sí, advirtió de que esta solución conllevaría una percusión de las rocas “que puede provocar una inestabilidad que ahora no se aprecia”.

La responsable regional también aludió a una segunda visita de los técnicos, en este caso tanto regionales como municipales y de la Universidad de Oviedo, que llegaron a una conclusión similar, con la salvedad de que en este informe se señala que aunque no hay indicios que apunten a un desprendimiento inminente, tampoco se puede garantizar que no pueda existir algún desprendimiento futuro de bloques”. La solución que aportan en este caso es idéntica a la del primer informe. Por tanto, Camblor explicó que el Gobierno regional apuesta por la prudencia en este caso, y que como se plantea en los informes “se recomienda hacer un seguimiento anual de dicha peña”, aunque valoró que esa periodicidad podría reducirse.

La diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, no se quedó satisfecha con la respuesta. De hecho, invitó a la Consejera a visitar Piedracea y a que los vecinos le digan de primera mano los problemas que sufren. “Nosotros hemos estado allí y nos han dicho que hay un grave riesgo, y tenemos geólogos viviendo en el pueblo, que saben que esa roca no es segura”.

En ese momento, la parlamentaria de la formación morada sacó dos fotografías del argayón de La Cortina, también en Lena, que se llevó por delante cinco casas del pueblo hace tres años. “Aquí también decían que no iba a pasar nada”, dijo la diputada, instando a Camblor a buscar una solución y un plan de actuación para el pueblo de Piedracea. “Estos vecinos llevan diez años esperando una solución, y si se produjera un desprendimiento como el de La Cortina, sería únicamente responsabilidad suya, se lo estamos advirtiendo”, concluyó Rodríguez.