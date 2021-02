El frente mierense para la atención oncológica en Asturias: “El 80% de los niños diagnosticados de cáncer se recuperan”

“Hagamos un trato”, pide la Asociación Española contra el Cáncer, porque perciben que la atención al paciente oncológico se está resintiendo por la crisis sanitaria del covid-19. Algo que, afirman Clara Martín y Soledad González, en Asturias no está ocurriendo: “Aquí la primera ola del coronavirus fue relativamente moderada (con respecto al resto de España) y nos puso en alerta”, explica la doctora.

Supieron que retrasar citas no era una opción, porque la pandemia se quedaría para un tiempo largo. Así que adaptaron los protocolos: más atención telefónica y reducir los días de ingreso hospitalario al máximo, entre otras medidas. “La atención se adaptó por el bien de los pacientes”, matiza la enfermera Clara Martín. Y el balance de final de año dice que acertaron. Según Soledad González, “hemos hecho los mismos tratamientos, las mismas consultas, cirugías y todos los seguimientos”. No se ha retrasado la atención a ningún paciente, “ni en prevención, ni en detección, ni en tratamiento”. “Afortunadamente, en Asturias la atención oncológica no se ha resentido”, añadió la médica adjunta.

La labor de los profesionales sanitarios es impagable. Acompañan a los niños, y a su familia, desde que el diagnóstico escrito se nubla con la preocupación. “Los niños lo afrontan mejor, los padres son los que se llevan el golpe más duro en los casos de cáncer infantil”, explicó la médica. Les hablan de la alta tasa de recuperación, en la mayoría de los casos sin secuelas: “Pero ¿quién le quita la preocupación a unos padres?”, sentenció la supervisora de enfermeras.

Nadie, aunque los protocolos son ahora más completos. Desde hace unos años, el Hospital Central de Asturias ha puesto en marcha el programa conocido como “Atención Integral al Niño con Cáncer”. Como su nombre indica, implica una atención al paciente desde todas las áreas posibles: “Se ve al paciente como un conjunto”, explican las sanitarias.

El abordaje, antaño, se centraba en el tumor y su curación. Ahora los pequeños reciben también atención psicológica y pedagógica. “También se atiende a su escolarización y socialización, tan importante para ellos”, señaló Soledad González. Y, en los casos en los que es necesario, también atienden desde un punto de vista social y económico: “Estamos en contacto con los servicios sociales, en el caso de que ese apoyo fuera necesario para alguna de las familias”, matizaron Martín y González.

Y esos niños se convierten, de la noche a la mañana, en auténticos héroes. Su tasa de curación es muy superior a la de los adultos, por varias razones. La primera, más subjetiva, es que afrontan la enfermedad con más entereza y menos miedo. Desde el punto de vista científico, hay varias explicaciones: la primera, muy importan, es que los pequeños no tienen comorbilidades. Es decir, suelen carecer de otras patologías que pueden obstaculizar el tratamiento y la curación. Además, son más resistentes a los tratamientos más agresivos para acabar con la enfermedad: “Los niños pueden resistir más sesiones de quimioterapia que los adultos, aunque resulte difícil de creer”, destacó la enfermera Clara Martín.

“Para los papás -añade Soledad González- es dificilísimo. Es por eso que, antes de iniciar el procedimiento, aportamos mucha información sobre el diagnóstico, los tratamientos y el camino que tienen por delante”. “Toda información es poca para menguar la preocupación de una madre. Esa preocupación es siempre infinita”, comentó la supervisora de enfermeras.

Pero después de todos los datos, de saber lo que les espera, siempre llegan las palabras de ánimo. Las que da Clara Martín a todos los que afrontan un diagnóstico para el pequeño de la casa: “Hace falta voluntad, es un camino difícil pero no estarán solos”. Y añade la doctora: “Tienen que saber que somos un equipo. Unos guerreros bien formados para vencer al enemigo, para vencer al cáncer”.