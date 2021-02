“Llevamos toda la vida juntos, no nos van a separar ahora en las malas”. Lo dice María (nombre ficticio), con voz entrecortada, al explicar que no puede entrar junto a su marido en la residencia del Montepío en Felechosa porque el Principado está bloqueando las nuevas altas. Una situación que desde la mutualidad han denunciado. Hay una decena de ancianos con toda la documentación en regla y una plaza concedida esperando para acceder al geriátrico.

Sucede esto con el matrimonio que forman María y Juan. No quieren dar sus nombres reales por miedo a que denunciar públicamente su situación les acarree alguna consecuencia en forma de más retrasos para acceder al equipamiento de Felechosa. La pareja vive en un concejo perimetrado. Ambos mutualistas, ya habían estado internos en el complejo. Una mejoría de Juan les llevó de nuevo a su casa.

Ahora, con un empeoramiento del hombre, decidieron volver a Felechosa a recibir los cuidados adecuados. Hicieron todas las pruebas necesarias, cuentan con los informes médicos y con las PCR que se realizaron –ella tuvo que hacerla de forma privada–, con resultados negativos. Pero Sanidad ha bloqueado el ingreso de María. “No sabemos la razón, a él le dejan ir, pero a mí no”, afirma. “Llevamos toda la vida juntos, hemos luchado por todo, y ahora no nos vamos a separar”, dice, apoyada por su marido. Por el momento sus vecinos les echan una mano desinteresada para que María pueda cuidar a Juan. Pero la situación no puede extenderse demasiado en el tiempo. “Necesitamos ir a la residencia y el Montepío nos ha admitido, así que no veo el problema de que no nos podamos acomodar ya”, señala María. Han puesto todo de su parte. “Después de hacernos las PCR y tener el resultado negativo no hemos salido más de casa. No queremos llevar el virus a la residencia, llevamos semanas en casa”, apunta la mujer, emocionada. “Vamos a estar juntos hasta el final”, concluye.

El caso de María y Juan no es el único. También la familia de otra mujer que está a la espera quiere contar su situación. Hablamos con Francisca García, una de las hermanas de la paciente, de la que tampoco dan su nombre por ese temor a las represalias. En su caso, el cambio de residencia es lo que está bloqueado.

“Ella está en una residencia y estamos contentos, pero tiene una enfermedad complicada que requiere un tratamiento y seguimiento médico constante, y donde está no nos lo pueden ofrecer”, explica García. La mujer también cuenta con todos los informes y análisis hechos. Y con un elemento extra al de la pareja anterior. Ha pasado el covid y además está ya vacunada. “Es un riesgo cero para el geriátrico del Montepío y la residencia es un riesgo cero para ella”, explica su familia.

“Ha pasado el covid, tiene anticuerpos, además está vacunada y superó un brote que hubo en su residencia actual, por lo que tiene todo lo necesario para entrar”, añaden. Además, explican que el propio Montepío tienen unos duros protocolos a la entrada para garantizar seguir siendo un centro que no ha tenido ni un solo caso de covid desde que el virus apareciese. “Sabemos que va a estar quince días aislada y a pesar de estar inmunizada, lo asumimos”, apuntan los familiares, para agregar que “lo único que queremos es que la dejen entrar y conocer el motivo de seguir esperando”. “Cada día lo llevamos peor”, concluyen.