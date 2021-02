La cúspide solidaria de Pinino

Pinino salió a las ocho de la mañana desde la antigua estación del Vasco de Mieres, en el barrio de La Mayacina. Desde allí, el deportista subió varias cumbres, entre ellas El Llosorio, Polio y El Escobín, con un desnivel de 5.400 metros, para llegar alrededor de la una y media de la tarde al punto de inicio. Tras la carrera, Pinino aseguró que había ido todo muy bien: “Cumplimos los tiempos a pesar de la dificultad del tiempo”. Además, el deportista tuvo una grata sorpresa cuando coronó Polio al encontrarse con más de medio centenar de personas, entre ellas, el pequeño Lucas Sánchez, para animarle.

“La verdad que durante la carrera tuvimos de todo, tanto lluvia como sol. En el ascenso al Llosorio nos encontramos con bastante barro y algún compañero llegó a caer, pero afortunadamente no llegó a más”, explicó. Y es que el deportista no estuvo solo en su hazaña Lo acompañaron otros ocho compañeros, de los que la mitad, incluido él, llegaron en tiempo, es decir, a las cinco horas y diez minutos, mientras que otros tres llegaron un poco más tarde y un último tuvo que abandonar en el kilómetro 30, dando cuenta de la dificultad que tenía el recorrido. Pinino les agradeció el apoyo porque “han sido vitales para cumplir el reto”.

¿Y cómo se decidió este exfutbolista por hacer esta hazaña? “Bueno, llevo tres años haciendo trail y voy avanzando. Primero con carreras cortas y después aumentando con algunas marchas. Este año tenía pensado dar el salto a las carreras de ultrafondo”, explica. Por eso se decidió a realizar el reto, “ya que me encontraba bien y sabía que lo podía hacer, aunque era exigente”. Para ello tuvo que entrenar algo más de lo nombre, alternando una semana de carga de entre 80 y 100 kilómetros con desniveles superiores a los 5.000 metros, con una de descarga de entre 40 y 60 kilómetros, con 2.000 metros de desnivel.

Para recaudar los fondos para el pequeño Lucas Sánchez, Pinino abrió un número de cuenta a nombre del niño y organizó un dorsal cero solidario. Ayer la cuenta ya había alcanzado los 15.600 euros, sin contar con las transferencias que se puedan realizar durante el fin de semana. Algo que le llena de emoción, como el recibimiento en Polio. “La verdad que ya lloré durante toda la semana con los mensajes de apoyo y agradecimiento que recibí, pero no tengo ánimo de reconocimiento, lo hice con la mejor intención”.

Grave enfermedad

Lucas Sánchez tiene cinco años y vive en la localidad mierense de Baíña. Padece una enfermedad rara de nacimiento y aunque los médicos aún no han conseguido un diagnóstico que le ponga nombre a la dolencia, el pequeño se trata en la unidad de neuropediatría. Su enfermedad le afecta a todos los campos de su vida: motricidad, lenguaje, y desarrollos. Actualmente lo tratan tanto en el Hospital Universitario Central de Asturias como en el San Juan de Dios de Barcelona. Los tratamientos del pequeño no son baratos. Semanalmente, la familia de Lucas se gasta 120 euros solo en terapias, entre fisioterapeuta, logopeda e hipoterapia. A sumar los más de 1.000 que suponen cada viaje a Barcelona. Su última compra ha sido una silla de ruedas adaptada, de la que la Seguridad Social no ha cubierto ni un solo euro.

Pinino ha militado en equipos como el Lugo, el Oviedo, el Langreo o el Caudal, aunque ahora se dedica al trail con un club de Turón. Cuando conoció la enfermedad de Lucas y los costes que suponía su tratamiento, comenzó a darle vueltas para buscar una acción solidaria para ayudarle.