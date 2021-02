Los valles mierenses de Turón y San Juan han sufrido con crudeza el desmantelamiento de la industria minera hasta el punto de que, tras haber alcanzado en conjunto los 10.000 empleos fabriles, ahora apenas suman medio centenar. En este depresivo contexto, la construcción de apartamentos tutelados para mayores en el edificio del antiguo colegio de La Salle de Turón, anunciada por el Principado, ha molestado al movimiento vecinal de San Juan hasta el punto de que reclaman el proyecto para el viejo hospital de Mieres, cerrado hace más de un lustro, en 2014.

La Coordinadora “l’Agüeria San Xuan ¡también existe!” lleva tiempo reclamando la reconversión del antiguo complejo sanitario de Murias en un equipamiento de carácter social. Tras conocer el proyecto de pisos tutelados que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar plantea para Turón, los responsables del citado colectivo no han dudado en intentar captar la iniciativa alegando, en esencia, que el antiguo hospital es mejor ubicación que el viejo colegio en que se desarrollará la iniciativa en principio: “La razón que nos lleva a sugerir este cambio de ubicación no es otro que el de una mayor calidad ambiental y de salubridad, alejada del intenso tráfico, en un entorno no solamente tranquilo, sino también con una mayor cercanía al casco urbano y con la posibilidad de que en el proyecto pueda contemplarse una pequeña urbanización que se podría dotar de zonas verdes y ajardinadas, espacios de gerontogimnasia y hasta un pequeño centro social a modo de lugar de encuentro. Esto supondría una mejor calidad de vida para los usuarios”, sostienen el presidente de la coordinadora vecinal del valle de San Juan, Alberto Álvarez .

El citado colectivo pide tanto al Ayuntamiento como al Principado que negocien con la Seguridad Social, propietaria del hospital, para tramitar su cesión. “De esta manera se daría un adecuado uso a unos terrenos que se van deteriorando y que ofrecen suficientes garantías de espacio, de calidad asistencial, residencial y de salud”.

La petición del movimiento asociativo de San Juan choca con el hecho de que el proyecto está comprometido para Turón. Se trata, además, de una actuación consensuada con el Ayuntamiento de Mieres que busca ser “innovadora”. Los pisos tutelados para mayores son un término medio entre las residencias y la vida en el domicilio propio.