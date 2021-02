Los vecinos, cansados de esperar por las piscinas de Pénjamo: “Hay poco interés”

La espera por un proyecto para la recuperación de las piscinas de Pénjamo, en La Felguera, se está haciendo larga para los vecinos, que han participado en los últimos años en diversas movilizaciones. Las instalaciones, que son propiedad del Principado, fueron cerradas, junto al complejo deportivo de Riaño, en octubre de 2010. Más de diez años después, la asociación sociocultural “El Güesperón” denuncia el “escaso interés” mostrado por las administraciones regional y local por abrir de nuevo las piscinas al aire libre, las únicas que tenía La Felguera.

“Llevamos más de diez años luchando por la recuperación de las piscinas de Pénjamo pero no recibimos ningún tipo de información”, aseguró Rubén Cámara, portavoz del colectivo. “El Güesperón” presentó a finales del pasado mes un escrito en el Ayuntamiento para que se debatiese como moción en el Pleno. Reclamaban que se cumpliesen los acuerdos alcanzados en 2017. “Todos los grupos aprobaron que se recuperasen las piscinas y dirigirse a los respectivos grupos parlamentarios para trasladarlo”, indicó Cámara. Pero finalmente no se celebró la sesión plenaria ordinaria del mes de enero. “Por lo visto no había temas que tratar”, destacó el portavoz de la asociación sociocultural “El Güesperón”, que comentó que desde 2017 “poco ha cambiado”.

Cámara criticó que el equipo de gobierno langreano no se hubiese puesto en contacto para darles información “desde enero del año pasado”. “Hace tres meses pedimos una reunión y no obtuvimos respuesta”, explicó. La Consejería de Cultura trasladó a Podemos, en respuesta a una pregunta presentada en la Junta General, que prevé contratar este año un estudio hidráulico “para determinar las posibilidades constructivas de la instalación”. Con este informe, y de forma consensuada con el Ayuntamiento de Langreo, “se estudiarán las diferentes posibilidades” para el proyecto.

Este paso se da después de que el informe solicitado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) reflejase que es necesario realizar un estudio hidráulico sobre el arroyo El Fresno. Apuesta por recuperar el arroyo a cielo abierto, que pasa por debajo de la parcela de las piscinas, y que hay que respetar “el terreno justo encima del cauce, y además unas franjas de cinco metros a los lados para servidumbre, a efectos de construir encima”.

El portavoz de “El Güesperón” aseguró que “ese arroyo no está justo debajo de los vasos”. La actuación a la que alude la Confederación Hidrográfica del Cantábrico “no sería un impedimento para recuperar las piscinas de Pénjamo ya que se puede hacer una piscina fluvial, integrando el río en la instalación”, propuso Rubén Cámara. Resaltó además que las enmiendas presentadas en diciembre en la Junta General por Podemos y el PP en el debate presupuestario fueron rechazadas. Plantearon la inversión de 200.000 y 80.000 euros, respectivamente, en la recuperación de las piscinas al aire libre de La Felguera. “Por eso nos parece irreal esa apuesta” por la instalación, remarcó.