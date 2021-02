El Alcalde pide al nuevo rector el grado de Deportes y más investigación en Mieres

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, aprovechó para “darle la enhorabuena y desearle al nuevo Rector muchos éxitos para él y para nuestra universidad”. El regidor manifestó su esperanza de que “la cooperación sea la regla de oro durante estos próximos años y, por supuesto, tendemos la mano del gobierno local y del Ayuntamiento de Mieres para colaborar y trabajar conjuntamente en todos los proyectos e iniciativas positivas para nuestro concejo, para el campus de Mieres y para la Universidad”.

Dicho esto, y después de darle a Villaverde un tiempo prudencial para que configure su equipo y organice su plan de trabajo, la pretensión es cerrar un encuentro con el gobierno local de Mieres y los portavoces de la oposición “para hablar del papel que el campus de Mieres debe jugar y de los proyectos que están encima de la mesa”.

“Pedimos un campus con ambición y futuro, y que se incremente la oferta de titulaciones” Aníbal Vázquez - Alcalde de Mieres

Vázquez destacó que Mieres “tiene un campus moderno en el que la investigación ocupa un papel importante y creemos que así tiene que seguir siendo, pero queremos más ambición y futuro, que han sido dos de los compromisos del nuevo Rector”. Así, y para aprovechar el campus de Mieres, el regidor pretende que “se potencie la investigación y también se incremente la oferta de titulaciones”.

“Queremos igualdad de condiciones y estar plenamente integrados en la Universidad” Asun Cámara - Directora de la Escuela Politécnica de Mieres

Sobre el grado de Deportes, por el que Mieres lleva pugnando desde hace varios años, el alcalde de Mieres hizo referencia a la entrevista que Ignacio Villaverde concedió a LA NUEVA ESPAÑA. El Rector señalaba que “puedo garantizar que este equipo rectoral afrontará y desbloqueará todas las dudas en los primeros meses de mandato y se decidirá la mejor ubicación posible sin entrar en subasteos con los ayuntamientos ni en polémicas estériles, tomando decisiones acordadas, explicadas y compartidas”. En este sentido, Vázquez afirmó que “coincidimos con el Rector en que hay que acabar con el subasteo. Nosotros tomamos la palabra, puertas abiertas a cooperar, ahora toca pasar de las palabras a los hechos”.

La directora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Cámara, también tiene preparadas las principales demandas del campus. Una de ellas está relacionada con la actual situación sanitaria que ha fomentado la formación online, algo que rechazan desde el campus, considerando que se puede dar formación presencial y segura. “Una de nuestras peticiones al nuevo rector es que intente negociar y activar la presencialidad en la docencia, manteniendo las clases como un lugar seguro, al igual que ocurre con los colegios e institutos, ya que es lo que nos reclaman los alumnos”, apuntó Cámara.

Además de volver a las aulas, la directora de la Politécnica asegura que “es imprescindible que contemos con un departamento en Mieres que aglutine al personal que está en el campus, que acredite que haya una sede de personal docente e investigador”. Esto contribuiría a reforzar la imagen de campus universitario, incrementando la vinculación entre el personal que acude cada día a Mieres y el propio campus”.

Otro de los planteamientos está relacionado con la mejora del transporte público. En los últimos años se consiguió una línea de autobús entre Gijón y Mieres, pero no es suficiente. “Tenemos que mejorar la conexión con la comarca del Nalón, que es muy deficiente, ya que esto nos hace perder alumnos ante la imposibilidad que tienen de llegar al campus”, resaltó. Por último, Cámara demandó, de manera general, “que se integre al campus en la estructura universitaria, que no sea un satélite de la Universidad de Oviedo sino que tenga entidad por sí mismo, como ocurre con otros campus”. La directora de la Politécnica señaló que “queremos igualdad de condiciones, estar plenamente integrados en la Universidad de Oviedo, ya que hay servicios que no disfrutamos como el resto de compañeros”.

Programa

Esta por ver cuáles son los planteamientos que Ignacio Villaverde tiene para el campus de Mieres. Durante la campaña sí hizo referencia directa a las instalaciones de Barredo, incluso en su programa electoral. En el documento, el Rector hacía alusión a “reforzar la cohesión de los campus con el tejido urbano y social, especialmente necesario en el caso de Mieres”. Para esto, aseguraba que la Universidad de Oviedo “debe estar presente en actividades que se organicen desde entidades consolidadas, ofreciendo sus recursos materiales y humanos. Asimismo, cuando se requiera, se ofertarán plazas de alojamiento en residencias universitarias”. Dentro del objetivo de movilidad e integración regional de su programa electoral, Villaverde consideraba que, en Mieres, “la ciudad debe completar su urbanización alrededor del campus para integrarlo en la vida urbana”. Y también que la Universidad “debe ejercer como parte interesada y activa cuando se aborden documentos como las planes de movilidad urbana sostenible” en Mieres.

Hacía clara referencia Villaverde a la residencia de estudiantes del campus, que se encuentra infrautilizada. Para fomentar la ocupación de plazas en este equipamiento, el Rector proponía en su hoja de ruta “incentivos para su uso”. Por último, incluía al campus de Mieres dentro de los retos de los primeros cien días en el cargo. Así, su programa electoral daba cuenta de su intención de lanzar la propuesta de “un plan de activación y desarrollo para las instalaciones universitarias de Mieres”.

Habrá que esperar todavía para conocer en detalle cuáles son los planes del Rector y si Mieres se queda con Deportes.