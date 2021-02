El Principado estudiará alargar la campaña de esquí en Pajares y Fuentes de Invierno

“Hay unas fechas en las que se abren y se cierran las estaciones. Y se mantienen por objetivos complejos, como producto de una planificación administrativa importante o de contrataciones de personal”, apuntó la Consejera. Piñán reconoció que este “es un año excepcional” por el impacto de la crisis sanitaria y si bien ahora mismo “no es probable una ampliación de la temporada” eso “no quiere decir que no nos lo planteemos en el futuro” a corto plazo. Destacó que en la gestión de las instalaciones invernales “hay todo un ecosistema y es complejo alargarlo más allá de lo previsto”. No obstante, no sería la primera vez que se amplía la temporada de esquí al contar las estaciones con nieve suficiente para ello, una demanda que suelen encabezar los usuarios cada año.

La crisis del coronavirus, que generó un encendido debate sobre la idoneidad de abrir estas instalaciones, retrasó en gran medida el inicio de la temporada en Asturias. La campaña se fijó entre el 21 de diciembre del año pasado y el 4 de abril de 2021, aunque no se consiguió abrir para la fecha prevista porque no se daban “las condiciones de seguridad sanitaria”, señalaron entonces desde el Principado, aunque las estaciones contaban con nieve suficiente para abrir sus puertas. El 4 de enero Valgrande-Pajares consiguió inaugurar la temporada bajo un estricto protocolo que reducía el aforo del complejo.

Fuentes de Invierno tardó más. A las limitaciones por el coronavirus se sumó el alud que cayó en el puerto de San Isidro, que causó la muerte de dos operarios de carreteras y mantuvo cerrada la vía hasta principios de este mes. Una vez que la carretera estuvo despejada, y después de solventar la avería de uno de sus transformadores, la estación de esquí allerana abrió sus puertas hace solo una semana, el pasado día 10.

Con las estaciones abiertas, el único problema ahora son los cierres perimetrales, que afectan a los concejos en los que se encuentran, con lo que solo pueden recibir a los vecinos de esos municipios y a los deportistas federados. Esto deja al resto de aficionados sin posibilidad de acceder a las pistas para la práctica del esquí. De ahí que una ampliación de la temporada, ya con un pequeño relajamiento de las restricciones, no sería tan extraño de aplicar en esta ocasión.

La Consejera también hizo referencia al proyecto de fondos mineros para la reforma integral de la estación de Valgrande-Pajares, que contará con una inversión de diez millones de euros. Berta Piñán explicó que las licitaciones no se iniciarán antes de la autorización del convenio, es decir, que no se adelantará el dinero como pasó con el proyecto de eficiencia energética en las viviendas de Lada.

Sin embargo, eso no quiere decir que estén parados. “Estamos trabajando ya en el proyecto con las empresas porque es muy complejo técnicamente y administrativamente”, destacó, señalando que, por ejemplo, “vamos a poner la telesilla nueva y van a reciclarse parte de las que hay en otros sitios”.

Recalcó Piñán que “tenemos un equipo que está trabajando con mucha entrega, a tope, a toda velocidad”. Y añadió: “Necesitamos trabajo de meses previos antes de que se mueva la primera piedra”. Destacó la consejera que el proyecto “va más allá de la estación, es la transformación de una zona, de la comarca. Nos interesa generar una fuente de trabajo, que sea un motor económico”.