Valnalón avanza en el plan para formar a docentes en emprendimiento cooperativo

“Primero se realizarán para Secundaria y posteriormente para docentes universitarios”, aseguró Javier Vallina, coordinador del proyecto. En primavera concluirá esta fase del proyecto europeo que se preveía inicialmente presencial pero que debido a la crisis sanitaria se hace a distancia, a través de las pantallas.

El programa en el que está inmersa la ciudad tecnológica langreana (entidad dependiente del Principado), que durará dieciocho meses, tiene por objetivo el diseño de recursos, metodologías y herramientas innovadoras para que los educadores integren conceptos, habilidades y experiencias reales de emprendimiento cooperativo en sus clases. Entre los objetivos del proyecto europeo figura alentar a las instituciones educativas a incluir el modelo cooperativo en sus planes de estudio y a promoverlo entre los jóvenes estudiantes y emprendedores de toda Europa.

Además de las acciones formativas, Youcoope incluye contenido digital descargable y “workshops” para profesores de ambos niveles educativos, basados en el marco europeo EntreComp de desarrollo de competencias emprendedoras impulsado por la Comisión Europea (CE) que engloba las habilidades transversales que se consideran imprescindibles para el futuro personal y profesional de los jóvenes. Junto a Valnalón, en el proyecto participan nueve instituciones europeas: el Centro Internacional Santander Emprendimiento de la Universidad de Cantabria; Co-operative College CI (Reino Unido), Università degli Studi di Trento (Italia), European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Italia), Bantani Education (Bélgica), Federazione Trentina della Cooperazione (Italia), Escuela Andaluza de Economía Social (España), University of Trento (Italia) y Awel Aman Tawe (Gales). El proyecto Youcoope cuenta con un presupuesto superior a 230.000 euros y está cofinanciado por la Comisión Europea.