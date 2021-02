El sector del esquí pide relajar los cierres perimetrales para ir a las estaciones

El esquí es uno de los motores económicos de los valles de Aller y Lena. Pueden atestiguarlo las decenas de establecimientos tanto hosteleros como comerciales que en ambos concejos viven de la actividad deportiva invernal. Una actividad que desde el pasado 15 de marzo de 2020 no está teniendo apenas impacto en las cuentas de los negocios, ya que entre confinamientos totales, parciales, límites de aforo y cierres perimetrales, los hoteles y restaurantes, al igual que los comercios y negocios vinculados al esquí, no están pudiendo trabajar a pleno rendimiento. Desde las patronales turísticas “Asturcentral” y “Aller Experiencias” apoyan la posibilidad de que el Principado amplíe la temporada si hay nieve, pero eso sí, lo condicionan a que puedan levantarse ya ciertas restricciones de movilidad que les permitan comenzar a ganar clientes.

Relacionadas Las restricciones del covid han destruido casi cien empleos en Pajares y Fuentes

El presidente de Asturcentral, Luis Núñez, explicó que “se amplíe o no la temporada, si se mantienen los cierres perimetrales y el de la comunidad, nuestros clientes no vienen”. El hostelero apuntó que “ahora mismo Pajares y Fuentes de Invierno ni siquiera son estaciones para los asturianos, son para los federados y para los vecinos de cada concejo”. Por lo tanto, para sus negocios, la situación es de “ruina total”, porque no podemos trabajar. “Ya solo si pudieran venir asturianos de las alas, que igual se podrían quedar a pernoctar los fines de semana, sería algo. Pero ahora mismo tenemos la hotelería y la hostelería cerradas, y de esa forma es imposible lograr subsistir”, matizó Núñez.

El responsable de “AsturCentral” abundó en que “los que nos dejan el dinero son los clientes que vienen de fuera: Madrid, Portugal, País Vasco...”, para agregar que “si conseguimos que a finales de marzo todo eso se levante y nuestros clientes de siempre puedan venir, todavía estaremos a tiempo de poder librar algún puente y paliar aunque sea muy poco todo lo que hemos perdido el último año. Y hacer algo de caja después de una temporada a cero y sin ningún cliente”.

Mientras, desde “Aller Experiencias” ven la situación de una forma similar. “Para la ampliación de temporada se deben dar tres circunstancias que ahora parece que se dan: que vaya a haber nieve suficiente, que haya presupuesto para ello y que la evolución de la pandemia permita que al menos los asturianos puedan llegar a la estación”, manifestó Armando Valdés, el presidente del colectivo.

“Ahora mismo la afluencia es muy baja, los esquiadores no pernoctan y la solución pasa por levantar una serie de medidas como los cierres perimetrales, aunque solamente sea para los esquiadores asturianos, que podamos trabajar algo ese tipo de cliente”, indicó Valdés, que recordó que además en Fuentes de Invierno la campaña empezó un mes tarde debido al alud del puerto de San Isidro. “Lo que está claro es que hay que hacer algo porque los negocios no pueden sobrevivir mucho más tiempo así”, zanjó.