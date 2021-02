Una familia de la calle Servando Sánchez Cabricano de La Felguera, que vive en la casa contigua a una vivienda que sufrió un derrumbe, denuncia que el Ayuntamiento les comunicó que tiene que abandonar la vivienda y que no les ofrece ninguna solución. “Nuestra casa está habitable pero quieren derribar las dos”, aseguró Florentina Huerdo.

El concejal de Urbanismo, Javier Álvarez, comentó que a la familia propietaria de esa casa “se le dijo que tenía que desalojar la vivienda porque no es segura” pero que “no hay orden de derribo”. Esa casa y la que sufrió el derrumbe, dijo el edil, “forman una unidad estructural, es como un edificio y no como dos casas independientes, y al hundirse el tejado afectó a la otra”. “La familia no puede seguir viviendo allí”, afirmó Javier Álvarez.

El derrumbe en el inmueble adyacente se produjo el pasado jueves alrededor de las dos de la tarde. Se hundió el tejado de la edificación, que tiene el corredor apuntalado. Además, operarios del Ayuntamiento de Langreo colocaron vallas alrededor de la construcción.

Florentina Huerdo indicó que lleva desde 2015 advirtiendo de la situación, acudiendo al Consistorio. El pasado jueves escuchó “un gran ruido”. “Llevé un susto enorme”, apuntó la propietaria de la vivienda. Al salir a la calle vio que el tejado de la casa adyacente a la suya se había desplomado. “Llevamos más de veinte años viviendo aquí. Estamos pagando la hipoteca y nos quedan todavía nueve años”, subrayó.

La familia pide al Consistorio una solución y que derriben la casa contigua pero que la suya no se vea afectada. El Ayuntamiento de Langreo asegura que existen dos opciones: que los propietarios de las dos casas presenten un proyecto para la rehabilitación del conjunto arquitectónico o el derribo.