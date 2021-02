Los vecinos de Mieres piden más control para cumplir las restricciones por el covid

“Ahora que hemos conseguido salir de las restricciones, no podemos volver a ellas”. Así de tajante se mostraba ayer el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, antes de exigir mucha más presencia y control policial en las calles para sancionar a aquellos que se saltan las normas sanitarias “a la torera”. “Sabemos que hay botellones, que hay aglomeraciones de gente en determinados sitios, que aunque los hosteleros cumplan hay clientes que no lo hacen, y eso, hasta que no nos tocan el bolsillo, es muy difícil de parar”, indicó el portavoz vecinal.

El jueves, el Gobierno del Principado comunicaba que hoy, sábado, a medianoche, Mieres abandonaba la situación 4 Plus de riesgo epidemiológico, con lo que varias de las restricciones sufridas durante las últimas semanas, como el cierre del comercio de los centros comerciales o del interior de la hostelería serán, al menos de momento, cosa del pasado. Sin embargo, y pese a esta leve mejora en los datos, la Agrupación Vecinal de Mieres ha mostrado su preocupación ante “los reiterados incumplimientos y el comportamiento incívico de muchos vecinos” en esta materia. “Hay gente que no lleva mascarilla, se la quita, se forman aglomeraciones en determinados puntos del casco urbano, tenemos constancia de que hay botellones de jóvenes.... Es algo que, con la situación que estamos pasando, no se puede tolerar”, aseguró Arsenio Díaz Marentes. Además, también apuntó que “aunque los hosteleros cumplan con las medidas, luego llegan los clientes y en ocasiones se las saltan, y deben de ser las autoridades quienes estén ahí para hacer cumplir las normas”.

Esa es precisamente la solución que ven en la Agrupación Vecinal para tratar de atajar todos esos “comportamientos incívicos”. “Parece que el ser humano solo aprende cuando le tocan el bolsillo, y por lo tanto debería de haber más presencia policial en las calles vigilando estas cosas y sancionando cuando tengan que hacerlo”, valoró el responsable vecinal.

En este sentido, Díaz Marentes indicó que “pediremos en la Junta sectorial de Seguridad que tanto la Policía Local como la Nacional estén más presentes en el casco urbano de Mieres, y que la Guardia Civil patrulle con más frecuencia con los pueblos”. Además, señaló que “deben de ser contundentes con las sanciones, estamos ante una epidemia que se está llevando vidas por delante y la gente parece que no acaba de entender ni de darle la importancia que tiene a todo esto”, finalizó Marentes.