“Hunosa tiene 26 mujeres trabajando en la mina; apenas se recibían solicitudes”

–¿Cómo fue su llegada a Hunosa?

–Llegué a Hunosa en el año 2001, con una beca de la Fundación Universidad de Oviedo. Me incorporé al Departamento de Administración de Personal, donde continué mi trayectoria profesional en distintos puestos, pasando a ser la jefa del mismo en el año 2011. Posteriormente asumí también el Departamento de Relaciones Laborales. Después fui asumiendo distintos puestos y el actual presidente de la compañía confió en mí la Dirección de Recursos Humanos.

–Acaban de firmar un acuerdo con Women in Mining and Industry para promover la igualdad en el sector. ¿Qué supone?

–Para Hunosa y todo su grupo supone el compromiso con la igualdad. Porque como organización hemos ido forjando un marco de igualdad de oportunidades, por supuesto igualdad en los salarios con independencia de ser hombre o mujer, y esto en todas las posiciones y departamentos. Creemos que somos un buen ejemplo para otras empresas del sector minero en España y por ello hemos suscrito la colaboración con WIM Spain.

–A nivel práctico, ¿se va a tomar alguna medida?

–Vamos a apoyar a WIM Spain en las acciones de divulgación y sensibilización de los fines que persigue y también en otras actividades de “networking” en el ámbito profesional de la minería y la industria.

–Hunosa tiene ya un plan propio de igualdad. ¿Qué temas se tratan?

–El Plan de Igualdad se firmó junto con las organizaciones sindicales en el año 2016. Se hizo un diagnóstico de situación de la empresa en materia de distribución de la plantilla, selección de personal, formación, promociones internas, política retributiva y salud laboral. Se adoptaron un conjunto de medidas destinadas a impulsar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir y erradicar discriminaciones directas e indirectas. Se establecieron también una serie de medidas para favorecer la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación de la vida personal y familiar.

–El porcentaje de mujeres en el sector minero es muy bajo en España. ¿Cree que eso puede cambiar en el corto o medio plazo?

–España como miembro de la Organización Internacional del Trabajo suscribió en 1951 el Convenio 45 de la OIT (que databa de 1937) que prohibía el trabajo de las mujeres en labores subterráneas, convenio que fue suscrito por 98 países, entre ellos todos los de nuestro entorno. En consecuencia, el trabajo de las mujeres en el interior de la mina no fue posible hasta que en 1996 un grupo de mujeres que aspiraban a trabajar en las minas de Hunosa presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, obviamente, ganaron. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dicho convenio, que aún hoy sigue vigente en 68 países- La OIT ha incluido su posible derogación en el orden del día de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de 2024. Este hecho hizo que, en todo el mundo, la incorporación de la mujer al trabajo en las minas se retrasara en 20 ó 25 años en relación con lo que fue su incorporación en otros sectores industriales, retraso que aún no se ha recuperado, pero la dinámica de cambio social, sin duda alguna, acabará llegando a la mina como ha llegado a otros sectores, pues no tiene marcha atrás posible.

–En Hunosa, las mujeres apenas suponen un 11 % de la plantilla, y en labores de interior se reduce. ¿A qué se debe?

–Históricamente, por las razones que ya se han mencionado, la minería era un trabajo de hombres, pero, poco a poco la mujer se ha adentrado en el sector minero, si bien es verdad que la experiencia nos dice que todavía no lo suficiente. De hecho, en los procesos de contratación pública que hizo esta empresa para labores de interior, no se recibían apenas solicitudes por parte de mujeres. No obstante, a día de hoy, hay 26 mujeres trabajando en el interior de la mina. En ningún caso se puede decir que si no hay más es porque la empresa pone trabas, pero indudablemente, la sociedad todavía no tiene plenamente normalizada la posibilidad de que una mujer trabaje dentro de la mina lo que se refleja en las escasas solicitudes recibidas en los distintos procesos de contratación que hubo en el pasado.

–¿Se ha impulsado alguna campaña para elevar esa presencia femenina dentro de la empresa?

–Hunosa está sumergida en un proceso de reestructuración y no realiza desde hace años contrataciones de personal. En consecuencia, no ha sido posible modificar esta proporción como hubiera sido nuestro deseo (pues ello requeriría procesos de contratación) más allá del impulso decidido proporcionado por el Plan de Igualdad que mencioné antes.

Tenemos un compromiso con la igualdad, somos un buen ejemplo para otras empresas

–¿Qué puestos son los más ocupados por mujeres dentro de Hunosa?

–La mujer en Hunosa está más presente en puestos técnicos, tenemos ingenieras de minas, ingenieras técnicas… son perfiles muy cualificados, de las 73 mujeres que hay en Hunosa más del 40 % son tituladas superiores o medias. Otro 28% es personal administrativo y personal técnico no titulado. El Comité de Dirección de la Empresa es paritario y los puestos en el segundo nivel del organigrama son ocupados en más de un 40% por mujeres.

–Hablaban en la presentación del acuerdo de una brecha salarial de un 2% dentro de Hunosa. ¿A qué se debe?

–Esta brecha se produce solamente en términos promedio como consecuencia de la desigual presencia de mujeres y hombres en el interior de la mina. Como comentaba antes, hay menos proporción de mujeres en el interior de la mina y ello hace que los puestos de arranque y preparación, que son los puestos mejor retribuidos, tengan mayor proporción de hombres, lo que produce ese desequilibrio en promedio. Pero a igual trabajo, igual salario. Nuestro convenio colectivo recoge la clasificación por categorías profesionales y niveles retributivos y por él se rigen las condiciones retributivas de todos los trabajadores y trabajadoras, no existiendo ninguna diferencia salarial.

Aspiro a que llegue el día que no se hable de igualdad porque ya esté interiorizada

–Dentro de su experiencia personal. ¿Ha sentido algún tipo de diferencia por el hecho de ser mujer?

–Ninguna. He tenido siempre las mismas oportunidades de mejora y de desarrollo profesional que el resto de mis compañeros. Tampoco he sentido nunca una diferencia de trato ni por mis superiores, ni por las organizaciones sindicales (con las que trato a diario) por mi condición de mujer.

–Cada vez hay más mujeres en puestos directivos y de gran relevancia política, empresarial y social. ¿Vamos en el buen camino hacia esa igualdad real?

–Yo creo que sí, cada vez estamos más concienciados, aunque es importante que se predique con el ejemplo y que podamos ver ese escaparate donde la mujer ocupa puestos relevantes. También aspiro a que llegue el día que ya no sea necesario hablar de ello porque esa igualdad ya sea real y esté interiorizada.