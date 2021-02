El concejal mierense Juan Ponte formará parte de los puestos de salida de la candidatura encabezada por el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la próxima asamblea de IU donde se elegirá a la Coordinadora Federal de la formación. Bajo el lema “Avanzando hacia la República”, la lista también integra a otro edil mierense, en este caso al Vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, aunque en este caso en los últimos puestos.

Juan Ponte, edil de Empleo y responsable del área de Participación Ciudadana en Mieres, que ya encabezó la candidatura alternativa a la actual dirección de Ovidio Zapico en Asturias, figura en el puesto número 20 de la lista, siendo el primer asturiano, aunque no el único. Además, del citado Manuel Ángel Álvarez, también van con Garzón la ex concejala de Urbanismo de Gozón, Gabriela Álvarez o Adrián Arias, ex asesor de IU en Bruselas.