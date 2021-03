Pepe Álvarez reconoció ayer en Mieres que el país se encuentra en “un momento difícil” , advirtiendo que para UGT “también ha sido un año difícil y complejo”. El dirigente ugetista hizo autocrítica, al tiempo que quiso mostrar la determinación del sindicato a la hora de alcanzar los objetivos marcados. “En el actual contexto de pandemia, hemos trabajado mucho para intentar que nadie se quedara en el camino y conseguir que el Gobierno tomara medidas en los diferentes ámbitos para intentar paliar la situación de desastre sanitario y económico que hemos sufrido”, señaló. Y añadió: “No podemos estar satisfechos, ya que hay mucha gente que hace colas para acceder a los alimentos y que tiene que dormir en las calles tras quedarse sin nada”.

El secretario general de la UGT considera que el Estado ha hecho un esfuerzo “como nunca antes se había realizado en el país, pero no ha sido suficiente”. Álvarez advirtió de que el esfuerzo sanitario para frenar al covid-19 ha puesto en riesgo a muchos sectores de la población que padecen otro tipo de enfermedades graves. “Hacen faltas medidas. España está hoy en la peor situación sanitaria desde que comenzó la pandemia. Ya no se trata de los problemas vinculados directamente al covid-19, sino la imposibilidad de atender al resto de paciente y enfermos”, indicó. Pidió que los 8.000 millones de euros que se van a transferir a las comunidades autónomas para políticas de salud y servicios sociales “deben incluir el desarrollo de un plan que cubra todo tipo de enfermedades”.

José Luis Alperi ahondó en los planteamientos expuestos por Pepe Álvarez: “Esta pandemia, que marca un antes y un después en todos los órdenes de nuestras vidas, debe ayudarnos a ver con claridad las oportunidades que se presentan y, sobre todo, reforzar y cuidar nuestro estado de bienestar, ese que muchos se empeñan en desmantelar, y que se ha tornado en más necesario que nunca defender. El responsable del SOMA señaló la dirección en la que se debe avanzar para superar la actual crisis sanitaria y sus derivaciones sociales: “Las pandemias, las enfermedades, siempre han sido más devastadoras en aquellas sociedades que no apuestan por la ciencia, que no invierten recursos sanitarios, que no apuestan por una sanidad pública universal y de calidad para todos los ciudadanos, pero sobre todo constata contundentemente que lo son aún más, cuando impactan en sociedades articuladas bajo principios liberales de desigualdad social”.

Los socialistas piden al Rector que huya del “localismo rancio”

La portavoz municipal del PSOE de Mieres, Gloria Muñoz, pidió ayer al nuevo rector Ignacio Villaverde, el desarrollo integral de este campus. Le demandó que haga suyas “las responsabilidades y las deudas que tiene la Universidad con la sociedad de las cuencas”. Así, la edil apuntó que “nos han defraudado, han seguido manteniendo ese clasismo trasnochado que les hace pensar en la tradición como algo que por si solo les otorga privilegios. Muñoz reclamó a Villaverde que no cometa “los mismo errores que algunos de sus antecesores y no nos lleve en la deriva del localismo rancio, en el que todas salimos perdiendo”. Por su parte, José Luis Alperi también demandó al nuevo rector “valentía” para que “rompa con cuellos de botella que más tienen que ver con burocracia y endogamia profesional, que con el interés general”. Y añadió: “Debe establecer compromisos en nuevas titulaciones, asentar los grupos de investigación existentes e impulsar otros nuevos, sin olvidar otros estudios largamente reclamados por este sindicato”.