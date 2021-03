El Principado promoverá viajes guiados por dos rutas del valle del Nalón

La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, Recrea, promueve estos trayectos, que ya se han adjudicado. Estos dos itinerarios se realizarán en autobús y contarán con un guía que acompañará al grupo de visitantes, que proporcionará las explicaciones de los lugares de interés que se visitarán y les facilitará las entradas a los museos o equipamientos a los que se piensa acceder. Los grupos serán de un máximo de 28 personas y es necesario un mínimo de diez para organizar cada una de las visitas.

Los recorridos se organizarán en sábados, aunque aún no se ha concretado en qué meses, y tendrán como punto de partida Oviedo. Con estos itinerarios, la sociedad pública Recrea pretende crear una oferta turística alternativa que contribuya al aumento de la estancia de los visitantes.

El recorrido “Valle alto del río Nalón” es el que recorrerá el parque de Redes. Tiene entre sus paradas a Campo de Caso, donde se visitará el centro de interpretación del parque natural de Redes, el Museo de la Madreña y la Madera, Reciegos, la Casa del Agua, la Colegiata de Santa María la Real de Tanes, el embalse de la localidad casina y el sendero accesible de Campiellos.

Por su parte, el itinerario programado por el patrimonio industrial del valle del Nalón permitirá a los visitantes acceder al Museo de la Minería y la Industria, al pozo Sotón, al Museo de la Siderurgia de Langreo, al centro de interpretación Armando Palacio Valdés y al Ecomuseo Minero Valle del Samuño.

En estos recorridos se incluyen varias de las paradas del Tren de la Biosfera y la Mina, que fue recuperado en 2019 tras cinco años de ausencia. El pasado año no volvió a circular por el Valle. Renfe suspendió en 2020 los trenes turísticos de lujo debido a la crisis sanitaria pero esta cancelación no afectó a otros itinerarios que no ofrecen alojamiento, como así ocurre con los anteriores, ya que son excursiones de un día.

El Tren de la Biosfera y la Mina, que partía desde Gijón y recorría la comarca del Nalón, fue fletado de nuevo en el verano de 2019 tras suscribir la compañía ferroviaria un acuerdo con el Principado. Junto a esta ruta se organizaron otras dos por las líneas del ferrocarril de ancho métrico (Feve): de “la sidra y los dinosaurios” y de “los puertos y acantilados”. La primera parte del viaje se realizaba en tren. Después los turistas se subían a un autobús para completar el recorrido y las visitas programadas.

El convoy turístico redujo en su vuelta de 2019 sus viajes respecto a la etapa anterior. Solo programó dos: el 27 de julio y el 17 de agosto. En su anterior etapa circulaba todos los sábados de julio y agosto, y en ocasiones, alguno de septiembre. El Tren de la Biosfera y la Minería, comenzó a circular en el año 2007, pero se suspendió siete años después.

La intención de estos itinerarios es dar a conocer, entre visitantes y los propios asturianos, el patrimonio natural e industrial del valle del Nalón.