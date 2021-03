Mieres desiste de contratar altos cargos para pilotar la reorganización laboral

El Ayuntamiento de Mieres contratará en breve con un coste próximo a los cien mil euros la relación de puestos de trabajo sobre la que pivotará el proceso de reorganización y modernización de los sistemas de trabajo en el que se ha enfrascado la administración local y cuyo desarrollo ha comenzado con la aplicación del esperado expediente electrónico. Ahora bien, la profunda reestructuración laboral deberá abordarse sin uno de los mecanismos inicialmente establecidos para hacer funcionar el engranaje. El gobierno local se ha visto obligado a aparcar la contratación del equipo de mandos que, en principio, iba a ponerse al frente de la plantilla municipal para el cambio de los sistemas de trabajo.

Aunque inicialmente se valoraron incluso cinco incorporaciones, más tarde se estableció que serían tres los altos cargos necesarios, todos ellos con importantes atribuciones y responsabilidades. En la cúpula de la escala funcionarial se quería situar un director ejecutivo de innovación organizativa y servicios generales. También se iba a crear un área de servicios jurídicos, con un abogado al frente, y se pretendía incorporar, por último, a un experto en recursos humanos. El año pasado, finalmente, la planificación se centro en los dos últimos profesionales.

Los sindicatos dieron el año pasado el visto bueno para que el Ayuntamiento avance en tres direcciones. Por un lado, se pactó la incorporación de do citados altos funcionarios. Como se ha explicado, uno iba a estar al frente del área jurídica y el otro asumirá la gestión de los recursos humanos. En paralelo se inició la tramitación para el estudio y desarrollo de una relación de puestos de trabajo. El informe costará en torno a 100.000 euros. Luego está el expediente electrónico.

La contratación de la relación de puestos de trabajo está pendiente de los últimos trámites y el expediente electrónico ya está en marcha. Sin embargo, la contratación de los altos cargos no se abordará, al menos de momento. La explicación pasa por un modelo de contratación que genera dudas en el gobierno local de IU. El plan de los gestores municipales pasaba por la contratación de personal “muy experimentado” y con amplios conocimientos del funcionamiento de las administraciones. “De no ser así no tendría sentido su presencia”. De esta forma, se pretendía incorporar a los citados profesionales como personal de confianza del Alcalde, con carácter temporal, pero facilitando la selección de los mismos según las necesidades. Sin embargo, varias sentencias judiciales en diferentes ayuntamientos han invalidado este tipo de procedimientos, lo que ha llevado al gobierno de Mieres a renunciar por el momento a la iniciativa, que incluso tiene cobertura presupuestaria.

Larga demanda

El gobierno local deberá pilotar la importante reorganización laboral que ya tiene en marcha sin ayuda externa al personal de la casa. Ahora bien, el proceso ya es imparable. El desarrollo de la relación de puestos de trabajo, cuya elaboración había sido pactada con los sindicatos y demandada durante muchos años, definirá las funciones, carga de trabajo, y retribuciones de los trabajadores, entre otros aspectos, e incluirá una descripción completa de cada puesto y su ordenación y definición acorde a criterios homogéneos y objetivos.

El documento será adjudicado, en principio, este mismo mes de marzo.