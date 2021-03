Los aficionados piden que no se amplíen las plazas para pescar en el embalse de los Alfilorios

Aunque Morcín tiene intención de cara a 2022 de ampliar el número de cañas disponibles en el coto truchero del pantano de los Alfilorios, los pescadores no lo tienen tan claro. Desde la Asociación de Pescadores de Morcín y Riosa, uno de los colectivos que más peleó junto al Ayuntamiento para lograr la actividad pesquera en el embalse morciniego, se muestran cautos. “Si metemos muchas cañas al final la trucha se acaba, porque es un sitio cerrado”, señala Ignacio Fernández, uno de los portavoces del colectivo.

El presente año será el segundo en la que la pesca esté permitida y regulada en los Alfilorios. Y el pasado, el fatídico 2020, pese al coronavirus, el pantano morciniego recibió a decenas de pescadores que agotaron prácticamente todos los turnos disponibles para lanzar sus cañas cuando la pandemia dio alguna tregua para poder salir al aire libre. Esta alta demanda hizo que el Ayuntamiento de Morcín se planteara ampliar el número de cañas permitidas en cada jornada, cinco en la actualidad. La idea era elevar esta cifra hasta las 8. No habría problemas de espacio, pues el perímetro del pantano permitiría perfectamente habilitar ocho puestos. Incluso en tiempos del covid, ya que habría espacio suficiente para dejar una enorme distancia entre punto y punto.

La idea era poder habilitar estos nuevos puntos para el presente 2021, temporada que comenzará en marzo. Sin embargo, la evolución epidemiológica hizo que el Ayuntamiento de Morcín recapacitara y aplazar la solicitud de la ampliación del coto una temporada más. En palabras a este diario, el alcalde, Mino García, lo expresaba así: “Pensamos que, aunque tengamos toda la seguridad del mundo, no es el momento para ampliar ahora el coto, así que esperaremos a hacerlo para la próxima temporada, en el año 2022. Entendemos que hay otras prioridades y que es mejor esperar a que se normalice la situación sanitaria”.

Ahora son los pescadores los que se pronuncian respecto a la citada ampliación de cañas. Entienden que quizá haya que esperar algún año más, aunque en este caso la razón que esgrimen no es la pandemia, sino la posibilidad de agotar el pantano. “Es una zona cerrada, y si se amplían las cañas y se pesca mucha trucha corremos el riesgo de que se acaben los peces en un corto periodo de tiempo”, señalan los portavoces de la asociación de pescadores local. Entienden, por tanto, que es mejor dejar en barbecho el coto hasta que crezca el número de animales.

Algo en lo que la asociación de pescadores de Riosa y Morcín y la Real Asturiana de Pesca contribuyen cada año, y este no va a ser menos. “Vamos a volver repoblar el río que desemboca en el pantano, ya que el propio embalse no lo podríamos repoblar”, indican. El motivo es, como reza el dicho popular, que el pez grande se come al chico. Si sueltan los alevines directamente en los Alfilorios, las truchas adultas los devorarían.

En esta temporada ya se ha abierto el plazo para reservar plaza en los cotos pesqueros, el de Morcín seguirá teniendo solo cinco plazas al día para el presente 2021. Actualmente quedan bastantes huecos libres, y solamente en días puntuales se han agotado las cinco cañas disponibles. La reserva debe hacerse online. Según el calendario de disponibilidad oficial, alojado en la página web del Principado, el mes de abril es el que hasta