Mieres conmemora un año más el 8M con un programa de actos completo y variado que este año, por la pandemia, será online. De forma distinta, pero con el mismo objetivo: reivindicar y avanzar hacia la igualdad real y efectiva. Algo por lo que se lucha todos los días y que centra la labor de la concejalía de Igualdad y Feminismo que dirige Nuria Ordóñez Martín.

–8M, una jornada reivindicativa que este año es un poco diferente en Mieres, ¿cómo afrontáis este día?

–El 8M es una jornada importante, es un símbolo de la lucha de las mujeres. Pero es importante destacar que todos los días del año son días de reivindicar la igualdad y el feminismo, desde todos los ámbitos de nuestra vida. Este año no habrá manifestaciones masivas, pero el 8M sigue siendo un día reivindicativo, desde otra perspectiva. Por nuestra parte, todos los actos organizados serán online, excepto el teatro y el acto institucional, que se realizará en una zona delimitada, con todas las medidas de seguridad y prevención. Por la situación sanitaria no podremos contar con la participación activa de las mujeres de las asociaciones en el acto, pero en realidad todas ellas, todas nosotras estamos representadas en todo lo que se hace por avanzar hacia la igualdad y contra la discriminación.

–¿Qué opina sobre la polémica suscitada sobre el 8M y los actos reivindicativos?

–Hemos visto durante este tiempo a multitud de colectivos manifestándose, pero una vez más el foco se pone en las mujeres. Se sigue utilizando “la culpa” para castigar a las mujeres. Históricamente este hecho está más que comprobado, pero a día de hoy seguimos viendo como estas conductas se repiten, y ante buena parte de la sociedad seguimos siendo culpables. El sistema heteropatriarcal nos intenta someter utilizando la culpa como arma arrojadiza y la polémica sobre el 8M es otra muestra más de ello.

–Queda mucho por hacer…

–Mucho. Nos sobran los motivos para seguir luchando. Tenemos la obligación y la responsabilidad de frenar las violencias machistas, se sigue cosificando a las mujeres, utilizándonos como meros objetos sexuales y reproductivos. No podemos normalizar estas conductas, y a nivel personal todas y todos podemos poner nuestro granito de arena para frenar esta lacra. No podemos permitir que se siga justificando y negando estas violencias, necesitamos que de una vez por todas haya leyes abolicionistas que regulen la prostitución y la trata, se siguen permitiendo los vientres de alquiler y la ablación, las torturas y otras muchas atrocidades en muchos países. No tendremos una igualdad real hasta que todas seamos libres.

–¿La educación es un factor fundamental en todo esto?

–Por supuesto. Se necesita un cambio en el sistema educativo, que el alumnado tenga una educación afectivo-sexual adecuada, que se trabajen las nuevas masculinidades desde los centros educativos, que se eduque en igualdad y diversidad desde edades tempranas, porque la base fundamental para erradicar las conductas y las violencias machistas es la educación y la formación. Que el alumnado reciba orientación educacional de la misma manera sin importar el género, sin roles ni estereotipos, y que se enseñe la historia sin invisibilizar a las mujeres, porque tenemos muchos referentes femeninos que no salen en los libros de texto.

–Y una vez más, llega una crisis, en este caso sanitaria, y golpea con más fuerza a las mujeres.

–Las mujeres hemos sido las más castigadas en esta crisis sanitaria, por estar en primera línea ya que son trabajos muy feminizados los que han estado más expuestos en esta pandemia. Hemos perdido muchos puestos de trabajo, seguimos sufriendo dobles y triples jornadas porque el teletrabajo ha hecho que tengamos que ocuparnos al mismo tiempo, del trabajo, de las tareas de apoyo con nuestras hijas e hijos, de las tareas del hogar y de los cuidados. La corresponsabilidad en los hogares sigue siendo la gran tarea pendiente, un trabajo de muchas horas y sin remunerar, la brecha salarial continúa, los suelos pegajosos y los techos de cristal continúan, y nuestros empleos son precarios y con jornadas reducidas.

–Ante toda esta situación, ¿cuál es la receta?

–Más feminismo. El feminismo nos ayuda a combatir las desigualdades y lucha contra cualquier tipo de opresión y discriminación. Han sido varios los intentos de fragmentación del movimiento mediante luchas internas, intentando enfrentar a las mujeres y los hombres, intentando enfrentar a abolicionistas y regulacionistas y, en los últimos meses, intentando enfrentarnos con la elaboración del borrador de la Ley Trans. Los feminismos son diversos, porque las necesidades y las realidades de las mujeres son muy diferentes de unas otras, de las mujeres rurales, las gitanas, los afrofeminismos, las migrantes, las lesbianas, las trans, las discapacitadas… Todas tenemos cabida en el feminismo, porque tenemos luchas comunes aunque pueda haber otras paralelas. El feminismo es un movimiento social y político que nos ayuda a tomar conciencia de la opresión y dominación que hemos sufrido históricamente. El machismo mata, el feminismo ayuda a liberarnos. Tenemos que seguir luchando por respeto a todas esas mujeres que lucharon primero por nosotras, para que hoy podamos disfrutar de los derechos que tenemos, y por justicia social con las que vendrán después de nosotras, pero la lucha feminista no es sólo cosa de mujeres. Seguiremos gritando y peleando. La revolución será feminista o no será.